Bas Muijs verrast Stoptober-deelnemer: 'Het was geen kwestie van willen, maar van moeten'

BOSKOOP - Nietsvermoedend stond ze voor haar klas toen basisschooljuf Marjolein een verrassingsbezoekje kreeg van Omroep West-presentator Bas Muijs. Ze liet zich door het radioprogramma Muijs in de Morgen volgen en coachen tijdens de eerste weken van haar nieuwe sigarettenvrije leven.

In het programma Muijs in de Morgen volgde Bas Muijs in de maand oktober verschillende Stoptober-deelnemers tijdens hun stoptraject. Marjolein schreef zich ook in voor de actie en maakte na 22 jaar een einde aan haar rookverslaving. De lerares kon na afloop van de actie niet aanwezig zijn tijdens de feestelijke afsluiting, dus besloot Bas haar cadeautje alsnog persoonlijk langs te brengen.

Een beetje overdonderd is ze wel, maar ze verzekert Bas dat ze nog steeds is gestopt. 'Ik ben vooral gestopt voor mijn gezondheid, want het gaat niet goed met mijn longen. Dus het was geen kwestie van willen, maar van moeten. Anders loop ik straks met een zuurstoftank op mijn rug en dat wil je natuurlijk niet', legt de trotse Marjolein uit.



Schaatsen met de hele klas

Niet alleen Marjolein gaat met een cadeau naar huis. Haar hele klas kan rekenen op een leuk uitje. Met zijn allen een dag schaatsen bij de Uithof om te vieren dat het nu een stuk beter gaat met hun juf.

De komende week geeft Bas Muijs nog een aantal schaatsuitjes weg in zijn radioprogramma tussen 07.00 uur en 09.00 uur. Alle scholen binnen onze regio kunnen zich aanmelden.