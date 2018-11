Foutje, bedankt! Hoornblazer aangezien voor iemand met jachtgeweer

De Midwinterhoornblazers oefenen in november iedere dinsdagavond in de tunnel tussen Maasland en Maassluis | Foto: Omroep West

WESTLAND - Het midwinterhoornblazen is een oude traditie. Tenminste, in het oosten van het land. Hier in het westen is nog niet iedereen voorbereid op die rare toeters. Dat bleek afgelopen maandag wel toen een van de blazers werd aangezien voor iemand met een jachtgeweer en de politie eropaf werd gestuurd: 'Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt', aldus Henk Zegwaard, voorzitter van de Westlandse Midwinterhoornblazers.

Nietsvermoedend stond Willy ten Hage maandagmiddag even stil in de tunnel tussen Maasland en Maassluis. Hij moet op adem komen, omdat hij daarvoor net een stuk op zijn midwinterhoorn gespeeld heeft: 'Daarna heb ik de hoorn in de auto gelegd. Ik wilde de deur net dicht doen om in te stappen toen er opeens een politieauto naast me stond', vertelt Ten Hage.

De agenten kwamen af op een melding dat er iemand met een jachtgeweer in de tunnel zou staan. Ten Hage begrijpt het misverstand wel: 'Overdag is de tunnel best donker, zeker het middenstuk. En als daar iemand stilstaat met iets in zijn handen en ook nog eens met een capuchon op omdat het waait, kan ik me deze reactie voorstellen.'



Oefenen in de tunnel

De midwinterhoornblazers worden veel gevraagd om te spelen op kerstmarkten. Daarom staan ze in november iedere dinsdagavond in de tunnel te blazen, want daar galmt het zo lekker.

De meeste agenten weten dat ook wel, vertelt voorzitter Henk Zegwaard: 'Maar deze agenten blijkbaar niet.' Hij ziet de lol er wel van in: 'Ik schoot zowat in de lach. Ik vind dat harstikke leuk, want het is niet de eerste keer dat het gebeurd is.'

