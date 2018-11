Deel dit artikel:













'Gemeente Nieuwkoop heeft fouten gemaakt bij bouwaanvraag huis van wethouder' Wethouder Guus Elkhuizen | Foto: Twitter (@gemnieuwkoop)

NIEUWKOOP - De gemeente Nieuwkoop heeft fouten gemaakt bij de bouwaanvraag voor een nieuwe woning voor wethouder Elkhuizen in het dorp Woerdense Verlaat. Dat blijkt uit een brief die de provincie Zuid-Holland heeft geschreven aan Gedeputeerde Staten en de gemeente Nieuwkoop. Oppositiepartij VVD in de gemeenteraad heeft het over 'een grove fout'.

De wethouder wil een huis laten bouwen in het beschermde natuurgebied De Haeck, waar hij een woonboot had. Daar hebben zijn ambtenaren toestemming voor gegeven. Maar omdat het om een zogenoemd Natura2000-perceel gaat, had ook de provincie goedkeuring moeten geven. Zuid-Holland is nu boos op Nieuwkoop. Beide partijen hebben inmiddels wel een compromis bereikt: een deel van het gebied moet worden teruggegeven aan de natuur. En wethouder Elkhuizen mag op 750 vierkante meter van De Haeck zijn woning laten bouwen.

Ouderwets gevalletje 'handjeklap' Het lijkt op een ouderwets gevalletje 'handjeklap'. Tom de Kleer, fractievoorzitter van oppositiepartij VVD, reageert voorzichtig. 'We moeten kijken naar de informatie die voor ons ligt. En dat is een brief waarin gesteld wordt dat er een grove fout is gemaakte door de gemeente.' Hij wil van het college weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. De gemeenteraad moet donderdagavond beslissen of de bouwplannen van Elkhuizen door mogen gaan.

Geen reactie De gemeente Nieuwkoop wil niet reageren tot na de raadsvergadering van donderdag. Op het verzoek om commentaar van de wethouder heeft Omroep West geen reactie gehad.