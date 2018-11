Niet Den Haag, maar Amsterdam dé muziekstad van Nederland

Anouk en haar band tijdens Live On The Beach. | Foto: Paul Bergen

DEN HAAG - Den Haag dé hoofdstad van de muziek in Nederland, met Anouk, Golden Earring en Di-rect, het Paard, de Paap en al die andere zaken vol muziek en talent? Vergeet het maar. 'Amsterdam is muziekstad van Nederland,' constateren onderzoekers die in opdracht van de gemeente Den Haag hebben gewerkt. De hoofdstad trekt relatief de meeste concertbezoekers én Den Haag blijkt ook helemaal niet zo warm te lopen voor popmuziek.

Het adviesbureau Thaesis onderzocht in opdracht van de gemeente de behoefte naar een zogenaamde middenzaal in de stad. Dat is een popzaal met een capaciteit tussen de 200 en 500 personen. Daarvoor werd onder meer met artiesten, managers, deskundigen en vertegenwoordigers van poppodia gesproken. Conclusie is dat de komst van zo’n zaal een lastige opgave lijkt.

Een middenpodium heeft weliswaar een goede invloed op het imago van de stad, maar er kleven ook enorm veel risico’s aan. Zo zijn er veel gemeentelijke subsidies nodig om de zaal te bouwen én 'm draaiende te houden. 'Een middenpodium is in verhouding tot het rendement relatief complex en kent een hoog risico, hoge opstartkosten, een hoge behoefte aan exploitatiesubsidie en een hoge inspanning voor de realisatie,' aldus de onderzoekers.



Meer creatieve broedplaatsen

Daarom liggen andere opties om het popklimaat in de stad te verbeteren meer voor de hand. Meer creatieve broedplaatsen bijvoorbeeld. Die zorgen ervoor dat makers van muziek met andere kunstvormen in aanraking komen. 'Dat draagt bij aan talentontwikkeling en heeft een positieve impact op de uitstraling van Den Haag als muziekstad.'

Ook is er ruimte voor nog een festival en doorlopende programmering in de stad, waarbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande podia of speciaal hiervoor opgezette podia. De onderzoekers: 'Ook dat heeft een positieve impact op de uitstraling van Den Haag als muziekstad, met als bijkomend voordeel dat de opstartkosten voor de gemeente Den Haag relatief laag zijn.'



2,6 miljoen bezoekers

Thaesis bracht ook de huidige stand van zaken in beeld. Daaruit blijkt dat in 2017 de bijna 200 grootste concerten, met 3000 bezoekers of meer, in Nederland in totaal ongeveer 2,6 miljoen bezoekers trokken. Dat leverde een omzet op van 142 miljoen euro. Bijna tweederde van deze concerten werd door MOJO Concerts georganiseerd. De zestig Nederlandse poppodia trokken in 2017 met circa 7.000 concerten ongeveer net zoveel bezoekers (2,5 miljoen) en zorgden voor een vergelijkbare omzet: 140 miljoen euro.

Van die concerten was twintig procent in Amsterdam. Daarmee trok die stad ongeveer dertig procent van het aantal concertbezoekers. Thaesis: ‘Amsterdam is daarmee muziekstad van Nederland.’



Den Haag lastiger

Ondanks de door Den Haag vaak gekoesterde wens om muziekstad te zijn, heeft de stad niet zo’n geweldige reputatie. 'Den Haag zit niet altijd in het reguliere tourprogramma voor bands die in de grote zalen spelen, omdat het in de ervaring van promotors en boekers in Den Haag lastiger is om ten opzichte van andere (Rand)stedelijke podia voldoende kaarten te verkopen om uit de kosten te komen. Waar dit precies aan ligt is niet duidelijk,' aldus de onderzoekers.

Aan de artiesten zelf zal dat niet liggen, blijkt ook. Want volgens het bureau loopt in Den Haag veel aanstormend talent rond. ‘Van dj's tot bands, tot klassieke artiesten en andere musici. Er is een goede muzikale infrastructuur in Den Haag met een groot aantal mogelijkheden en opties voor beginnende talenten zoals subsidies, oefenruimtes, opleiding en coaches.'