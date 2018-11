Inwoners Zoetermeer verdeeld over plannen voor 'bruisende stadswijk'

DEN HAAG - Zoetermeer wil volwassen worden. Wie over enkele jaren vanuit het westen het dorp in rijdt, komt terecht in een heuse stadswijk. Afgelopen dinsdagavond kregen de bewoners de plannen voor het eerst te horen. Omwonenden zijn na die bijeenkomst verdeeld over de voornemens van de gemeente.

De ambitie van Zoetermeer is torenhoog. Het gebied rond de Afrikaweg, tussen de Mandelabrug en Centrum West, krijgt een complete metamorfose. Nu ligt het er nog grauw en verlaten bij, maar er komen binnenkort duizenden nieuwe woningen.

'Voor allerlei groepen. Ouderen, jongeren, koop, huur, duur en goedkoop', aldus Marcel Keijzer, stedenbouwkundige van de gemeente Zoetermeer. 'En het wordt laag en het wordt hoog. Dus je hebt grondgebonden woningen, maar ook hoge appartementengebouwen. Heel gevarieerd dus.'



'De hoogte in en veel groen'

Zoetermeer is al jaren bezig met de herinrichting van het gebied en de plannen krijgen steeds meer vorm. De plannen die de gemeente heeft zijn groter dan de stad ooit heeft gehad, zegt ook wethouder Marc Rosier (VVD): 'Wat hier gaat gebeuren is voor Zoetermeer echt gloednieuw. We gaan de hoogte in en heel veel groen planten. Het wordt gewoon heel druk in het gebied, maar wel zo dat het nog prettig wonen is', aldus de wethouder.

Toch is lang niet iedereen is blij met die plannen, zo blijkt op de bijeenkomst dinsdagavond. De meningen zijn verdeeld. Een van de bezoekers vraagt zich af of het allemaal wel nodig is, terwijl een andere inwoner er wél wat in ziet: 'Het ziet er heel mooi uit. Dat er iets moest gebeuren, dat is natuurlijk zeker', aldus de vrouw.



Inspraak bewoners

Bewoners hebben nog inspraak over de plannen. De gemeente hoopt binnen vier jaar met de bouw van de nieuwe stadswijk te kunnen beginnen.

