ChristenUnie/SGP wil 'klare taal': Den Haag moet verbod op 'barbaarse boerka' handhaven

Bezoekers van de Tweede Kamer gekleed in een niqab, voor aanvang van het debat in de Tweede Kamer over gezichtsbedekkende kleding. | Foto: ANP

DEN HAAG - Het boerkaverbod moet ook in Den Haag gewoon worden gehandhaafd. Daarvoor pleit de ChristenUnie/SGP in de Haagse gemeenteraad. Die partij gaat daartoe donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering ook een motie indienen. 'Ik verwacht dat ons stadsbestuur klare taal spreekt en zegt: dit gaan we gewoon doen,' aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis. Maar veel andere partijen zitten daar niet echt op te wachten. ‘Dit is overbodig. Natuurlijk gaat we de wet handhaven.’

De discussie over het boerkaverbod in Nederland laaide op nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vorige week verklaarde dat Amsterdam het niet zou handhaven. Woensdag zei ze dat handhaving geen prioriteit heeft.

Er zouden daarnaast belangrijke zaken zijn waar de 'schaarse inzet van de politie' voor gebruikt zou moeten worden, zoals georganiseerde misdaad, de bedreiging van journalisten en handgranaten die bij winkels worden neergelegd. Vandaag nuanceerde ze dat tijdens een debat en zei dat alle nationale wetten 'vanzelfsprekend' ook gelden in de hoofdstad.



Krikke

De Haagse burgemeester Pauline Krikke wees er maandag in een reactie op dat de maatregel nog niet van kracht is en het kabinet nog een besluit moet nemen. 'Daarop nu vooruitlopen is wat ons betreft prematuur. Pas als hierover meer bekend is, zullen we in Den Haag bezien hoe de handhaving van deze maatregel past binnen de totale opgave in de stad om de openbare orde te handhaven.'

Wel voegde Krikke daaraan toe het 'niet wenselijk' te vinden als iedere gemeente z’n eigen pad kiest en zelf bepaalt welke wetten wel en welke wetten niet worden gehandhaafd. En dat er ook 'altijd een spanningsveld bestaat tussen de vele prioriteiten die we als politiek en samenleving aan de politie en handhavers opleggen en wat reëel is om te verwachten.'



'Duidelijkheid nodig'

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP wil echter duidelijkheid. Het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen moet in Den Haag gewoon worden gehandhaafd, is zijn stelling.

'Dat de burgemeester van Amsterdam meent dat voor die republiek andere regels gelden dan voor de rest van het land moet ze zelf weten. Ik verwacht van onze burgemeester wél respect voor deze wet.'



Gewoon doen

Grinwis wijst erop dat ook de burgemeester van Rotterdam kanttekeningen plaatst bij de wet. Grinwis: 'Ik verwacht dat ons stadsbestuur klare taal spreekt en zegt: 'dit gaan we gewoon doen'.'

Daarbij speelt ook mee dat hij het om inhoudelijke redenen eens is met de wet. 'Het is toch ontzettend bevreemdend en intimiderend als een dokter, buschauffeur of docent niet het gezicht van een patiënt, passagier of leerling kan zien? Meer dan waar ook is het op deze plekken belangrijk om elkaar aan te kunnen kijken.' Hij spreekt zelfs van 'de barbaarse boerka, die vrouwen ontmenselijkt en het sociale verkeer tussen mensen ernstig verstoort'.



Gewoon uitvoeren

Maar van de grote partijen in de gemeenteraad lijkt alleen Hart voor Den Haag/Groep de Mos in te gaan stemmen met de motie. 'We moeten wetten van het hoogste orgaan in dit land gewoon uitvoeren, of je het ermee eens bent of niet', aldus een woordvoerder.

Andere partijen zijn het met die redenering eens en vinden de motie daarom juist overbodig, zeggen bijvoorbeeld de fractievoorzitters Frans de Gaaf (VVD), Hanneke van der Werf (D66) en Arjen Kapteijns (GroenLinks). De laatste noemt de motie van Grinwis 'zoeken naar een relletje dat er niet is'. Van der Werf wijst erop dat haar partij in principe tegen het boerkaverbod is. Maar nu de wet er ligt, zal die wel moeten worden uitgevoerd, vindt zij.



Tegenmotie

Grinwis houdt vast aan het plan om de motie in te dienen. 'Natuurlijk is het volstrekt logisch dat wetten worden gehandhaafd. Maar het blijkt dat die vrijgevochten linkse hipsters in andere steden het niet willen doen en de wet beschouwen als wc-papier. Dus is het goed om in den Haag vast te leggen dat we hier wetten wel uitvoeren.'

De fractie van Nida komt met een tegenmotie, zo kondigt fractievoorzitter Cemil Yilmaz aan via Twitter. Hij wil juist dat Den Haag, in navolging van de andere drie grote steden, geen prioriteit geeft aan de uitvoering van het boerkaverbod.