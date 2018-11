Deel dit artikel:













West Wekker: Eerste deel Mall of The Netherlands open Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Vandaag vergadert de gemeenteraad van Nieuwkoop over wethouder Guus Elkhuizen. Elkhuizen zou bij de bouw van zijn huis gematst zijn door zijn eigen ambtenaren. Verder in de West Wekker: het eerste deel van de Mall of The Netherlands gaat open en een man uit Den Haag die meerdere auto's in brand stak staat vandaag voor de rechter.

Wat kan je vandaag verwachten:

Guus Elkhuizen, de Nieuwkoopse wethouder van Wonen en Natuur, lijkt door zijn eigen ambtenaren te zijn gematst om een huis te kunnen bouwen. Hij woont nu op een woonboot, maar wil in natuurgebied De Haeck een huis bouwen. Daar hebben zijn ambtenaren toestemming voor gegeven, maar omdat het om een zogenoemd Natura2000-perceel gaat, had ook de provincie goedkeuring moeten geven. De gemeenteraad buigt zich vandaag over de kwestie.

Vandaag gaat het eerste deel van de Mall of The Netherlands in Leidschendam open. In de versmarkt komen winkels met eten en versproducten die gericht zijn op de dagelijkse boodschappen. Bezoekers van het winkelcentrum kunnen sinds maandag al naar de bakker, de groentewinkel en de notenboer. Vandaag gaan ook de andere winkels open en wij gaan langs!

Een man uit Den Haag die in mei dit jaar meerdere auto's in brand stak, staat vandaag voor de rechter. Hij hoort welke straf hij krijgt.





Beeld: MeteoGroup Het weer: het kan aan zee af en toe hard waaien en het wordt zo'n 11 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog even weten:

Loopings, kurkentrekkers en een hoop vuurwerk boven Scheveningen komende zaterdag. Tijdens de Scheveningen Light Air Show op 1 december is er boven zee een heuse vliegtuigshow met vuurwerk te zien. Wij hebben alles wat je over het evenement moet weten op een rijtje gezet.

We zijn op zoek naar mensen die zijn opgelicht door een slotenmaker. Ondanks het feit dat tv-programma's zoals Opgelicht al een tijdje waarschuwen voor 'foute' slotenmakers, trappen er toch nog steeds mensen in. Ze bellen een slotenmaker van een website die bovenkomt op een internetzoekmachine en er betrouwbaar uitziet. Als de slotenmaker dan op komt dagen, blijkt deze vaak veel meer te berekenen dan de bedoeling was en gaat het er in sommige gevallen zelfs agressief aan toe. Woon jij in ons uitzendgebied, heb je dat meegemaakt en wil je erover vertellen? Laat ons dat dan weten en stuur een e-mail via deze link. We hopen binnenkort meer aandacht aan dit onderwerp te kunnen besteden.

Vanavond op TV West: Het Familiebedrijf (aflevering 5)

In de nieuwe serie Het Familiebedrijf' werpt Fred Zuiderwijk een blik in de woon- en werkkamer van Haagse en Scheveningse ondernemersfamilies zoals de familie Van Asselt (t Goude Hooft), de familie Ludovici (De Waterreus), de familie Simonis (Simonis Vishandel) en de familie Hessing (Bakkerij Hessing).We volgen verschillende verhaallijnen en ontwikkelingen van zowel het gezin als het familiebedrijf in het heden en het verleden. En wat zijn de verhalen achter hun familiefoto's? Wie is de drijvende kracht van het familiebedrijf en hoe is het om deel uit te maken van een ondernemersfamilie? In deze aflevering volgen we de familie Simonis. We wensen je een fijne donderdag!