Leidse tweeling met Frankrijk op WK hockey in India: 'Dit is uniek'

LEIDEN - Twee Leidse broers, ook nog tweeling, gaan Frankrijk vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap hockey in India. 'Dit is uniek', realiseert Pieter van Straaten zich. Hij en broer Niels (26) zijn door de Nederlandse bondscoach Jeroen Delmee geselecteerd voor hun moederland. 'Ontzettend bijzonder natuurlijk', beseft Niels.

Zijn uitverkiezing kwam enigszins als een verrassing. Een paar maanden geleden leek het WK nog aan hem voorbij te gaan, totdat hij door Delmee werd gebeld en zijn vakantie voortijdig moest beëindigen. 'Ik was overdonderd. Het zou leuk zijn om achteraf de verhalen van Pieter, die wel al geselcteerd was te horen. Het is nog veel mooier om het zelf mee te maken.'

Als reserve is Niels afgereisd naar de Indiase stad Bhubaneswar. Daar begint donderdag het WK voor de Franse hockeyers. 'Ik denk dat wij het nooit meer mee gaan maken, zo'n groot toernooi in hét hockeyland van de wereld. Al is de kans klein dat ik daadwerkelijk zal spelen', vermoedt de verdediger.



'Voor hem is het een beloning'

Pieter lijkt als aanvaller wél verzekerd van een basisplaats. Toch is hij blij dat zijn tweelingbroer er ook bij mag zijn. 'Voor hem is het een beloning dat hij dit avontuur mee mag beleven', zegt Pieter, terwijl hij net een spelletje 'Kolonisten van Catan' heeft stopgezet om zijn verhaal te vertellen. 'En als ik speel, zal ik het ook voor hem doen.'

Zelf kan hij niet wachten om in actie te komen op zijn eerste wereldkampioenschap. 'Ik heb er ontzettend naar uitgekeken. Het is geweldig om hier te mogen uitkomen op het WK, zéker in India. Je merkt dat hockey hier heel erg leeft. In de bus zwaaien mensen zelfs naar ons.'



Grappen maken in het Frans

Dat de broers voor het nationale team van Frankrijk mogen spelen, hebben ze te danken aan het feit dat hun moeder Frans is. 'Wij voelen ons heel erg Frans', vertelt Niels. 'We spreken ook bijna nooit meer Nederlands, alleen af en toe met elkaar. Zelfs grappen maken gaat in het Frans.'

Uiteraard is Fabienne Calleja met haar man Paul van Straaten van de partij in India. Pieter: 'In onze jeugd vond ze hockey maar een gevaarlijk spelletje. Sinds we het shirt van Frankrijk dragen, is het chauvinisme bij haar naar boven gekomen en gaat haar Franse hart sneller kloppen.'



Oude oppaskind Jorrit Croon

Niels en Pieter, die nooit in aanmerking zijn gekomen voor het Nederlands elftal, speelden in de jeugd bij Alecto in hun geboorteplaats Leiderdorp. Saillant detail: hun oude oppaskind Jorrit Croon, aan wie ze ooit nog training hebben gegeven, zit in de WK-selectie van Oranje.

Tot afgelopen zomer speelden ze samen bij HDM, maar na de degradatie van die Haagse club hebben beiden hun heil gezocht in België. Niels hockeyt nu bij Royal Antwerp, Pieter komt uit voor Waterloo Ducks. Niels: 'Die stap hebben we ook gemaakt met het oog op de nationale ploeg. De centrale trainingen zijn in het noorden van Frankrijk en veel teamgenoten spelen in België.'



'Wij zijn de underdog'

Wat mogen we van de Franse hockeyers verwachten op het WK? 'Wij zijn de underdog', aldus Niels. 'We zijn het laagst geklasseerde team, 20ste. Ik hoop dat de tegenstanders ons onderschatten, dan zit er wellicht wel een verrassing aan te komen.'

Nieuw-Zeeland is donderdagmiddag (14.30 uur Nederlandse tijd) hun eerste tegenstander in de poulefase. 'Dat is voor ons gelijk de belangrijkste pot', stelt Pieter. 'Die wedstrijd wordt cruciaal.'

