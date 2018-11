Stuntpiloot Frank van Houten vliegt als enige Nederlander mee in de Light Air Show

DEN HAAG - De 200ste verjaardag van de badplaats Scheveningen krijgt eind dit jaar een spectaculaire afsluiter: de Scheveningen Light Air Show. Komende zaterdag zullen in de avondschemering vliegtuigen rondtollen boven zee en vuurwerk afschieten. Vliegfanaat Frank ‘Woody’ van Houten is de enige Nederlander die meevliegt. En hij heeft er zin in: 'Ik heb al heel veel vuurwerkshows gedaan, maar ik vind het geweldig dat ik dat nu op Scheveningen kan doen', aldus de stuntpiloot.

Frank van Houten is een zogenoemde aerobatics-piloot. Hij vliegt met grote souplesse zeer moeilijke manoeuvres in een uniek stuntvliegtuig, dat hij zaterdag zal laten zien op Scheveningen tijdens de Light Air Show: 'Ik kijk er enorm naar uit en houd constant het weer in de gaten, een kleine tik van mij als stuntvlieger. Mocht het te slecht zijn, dan hebben we gelukkig nog een uitwijkmogelijkheid naar de volgende dag. Maar ik ga er niet vanuit', aldus Van Houten.

Op zijn twaalfde begon Van Houten met zweefvliegen en haalde hij zijn vliegbrevet, nog voor zijn rijbewijs. Na zijn middelbare school vloog hij vijftien jaar bij de Koninklijke Marine met Lynx helikopters en P-3 Orion patrouillevliegtuigen. Hij was in die periode gestationeerd op Curaçao en deed mee met diverse internationale missies.



Beroemdheden aan boord

Tegenwoordig vliegt hij beroemdheden over de hele wereld in een Global 6000 business jet. Hij heeft meer dan elfduizend vlieguren gemaakt in zo’n dertig type vliegtuigen. 'Weet je', zegt van Houten. 'Ik wil graag mensen motiveren om hun dromen na te jagen. Om het maximale uit je leven en je talenten te halen. Dare to live your dreams…Even the sky has no limits.'

De Scheveningen Light Air Show is zaterdag 1 december vanaf 16.36 uur te aanschouwen.

LEES OOK: Dit moet je weten over de Scheveningen Light Air Show dit weekend