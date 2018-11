Gemeente Westland houdt voet bij stuk: Kwekers in de Kunst moet 40.000 euro terugbetalen

WESTLAND - De gemeente Westland wil toch dat kunstenaarsgezelschap Kwekers in de Kunst het voorschot van 40.000 euro, dat ze kregen op een toegezegde subsidie van 100.000 euro terugbetaalt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders woensdag bekend gemaakt.

De subsidie van 100.000 euro werd toegezegd door oud-burgemeester Sjaak van der Tak in een email op 18 september 2017. toen dit besluit werd herroepen ging Kwekers in de Kunst bij de rechtbank in beroep tegen de terugbetaling. Het kunstenaarsgezelschap eiste zelfs dat het resterende subsidiegeld, 60.000 euro, ook nog werd uitbetaald.

Tevergeefs, want op 18 juli bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de gemeente Westland het verzet tegen de terugbetaling van het kunstenaarsgezelschap moest afhandelen als 'bezwaar'. De Commissie bezwaarschriften die de zaak behandelde heeft het college van burgemeester en wethouders inmiddels geadviseerd het bezwaar van Kwekers in de Kunst tegen de terugbetaling 'niet-ontvankelijk' te verklaren.



'Toezegging van een collegelid geen rechtsgeldige betekenis'

Commissie bezwaarschriften Westland stelt: 'Een individuele bestuurder (oud-burgemeester Sjaak van der Tak) kan geen toezeggingen doen die het gemeentebestuur binden. Rechtsgeldige collegebesluiten dienen altijd door het college als geheel genomen te moeten worden. Een toezegging van een collegelid aan een externe partij is daarmee geen besluit in de rechtsgeldige betekenis.'

LEES OOK: Onafhankelijk onderzoek naar bestuurscultuur in Westland