Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen (15) uit Alphen leent auto van oom, om vriend in Zwijndrecht te bezoeken Politieauto | Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 15-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn is aangehouden op de Plantageweg in Zwijndrecht. De puber zat in de nacht van woensdag op donderdag achter het stuur van de auto van zijn oom. Dat meldt de politie.

De jongen kwam vanaf de snelweg A16. Hij vertelde dat hij de auto had geleend van zijn oom en dat hij in Zwijndrecht een vriend ging opzoeken. De jongen en de auto zijn door de politie overgedragen aan zijn boze ouders. De politie heeft een bekeuring gegeven voor het rijden zonder rijbewijs en er is een zorgmelding gemaakt. LEES OOK: Met 197 kilometer per uur over de A4, man moet rijbewijs inleveren