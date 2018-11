Darter Jeffrey de Zwaan opent PDC wereldkampioenschap

DEN HAAG - Leidschendammer Jeffrey de Zwaan speelt de allereerste wedstrijd op het wereldkampioenschap darts 2019. De man met de bijnaam 'The Black Cobra' opent op donderdag 13 december om 20.00 uur het toernooi tegen de uit India afkomstige darter Nitin Kumar. Het WK darts in het Londense Alexandra Palace eindigt op 1 januari 2019.

Mocht De Zwaan zijn wedstrijd tegen de Aziaat winnen, dan mag hij diezelfde avond weer aan de bak. Regerend wereldkampioen Rob Cross (Engeland) staat dan rond 23.00 uur op hem te wachten.

Barney komt maandagavond 17 december rond 23.00 uur voor het eerst in actie. Hij speelt dan zijn tweede ronde-partij tegen de winnaar van het duel tussen Matthew Edgar (Engeland) en Darius Labanauskus (Litouwen). Als de Hagenaar zijn pijlen beter in het bord gooit dan zijn tegenstander, mag hij op zondag 23 december weer verschijnen aan de oche. Er is een grote kans dat tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis zijn tegenstander is in de derde ronde.



Yordi Meeuwisse

Poeldijker Yordi Meeuwisse mag zondagmiddag 16 december proberen voor het eerst de triple 20 te raken. Als de debutant op het wereldkampioenschap zijn tegenstander William OÇonnor (Ierland) verslaat, dan wacht op woensdagavond 19 december om 19.00 uur in de tweede ronde de Engelsman James Wilson.

