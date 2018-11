Piramidespel 'Geldbloem' ook in Haagse regio populair, kansspelautoriteit waarschuwt

REGIO - De Kansspelautoriteit waarschuwt voor het piramidespel 'Geldbloem'. Via sociale media, zoals Snapchat, Instagram, Whatsapp en Facebook, worden mensen uitgenodigd mee te doen. Vooral onder vrouwen is het spel populair. In onze regio hebben de groepen namen als 'Ladies Talks' en 'Flower 20'.

Deelnemers wordt via social media gevraagd om geld in te leggen. Dat gebeurt vaak in besloten groepen. De hoogte van het bedrag varieert van 20 tot 100 euro. Door een bedrag te storten, krijg je een plek aan de buitenste rang van de bloem, die in totaal vier rangen heeft. Door anderen te werven, schuif je op naar de binnenste rang.

Als je in de binnenste rang zit, gaan nieuwe deelnemers geld aan je betalen, zo wordt de deelnemers beloofd. Het betalen van geldbedragen gaat meestal via de app 'Tikkie'. Maar het is de grote vraag of je als deelnemer uitbetaald wordt, omdat er eerst voldoende deelnemers moeten zijn.



'Mag ik mijn geld terug?'

'Wtf? Hoe bedoel je opgelicht? Mag ik mijn geld terug? Je zei dat we 800 euro zouden krijgen aan het einde van de dag,' schrijft een deelnemer op Snapchat. Op Facebook wordt gewaarschuwd voor het spel: 'Be carefull. Niemand, maar dan ook écht niemand wil een ander zomaar rijk maken!'

Geldbloem heeft volgens de Kansspelautoriteit alle kenmerken van een piramidespel en het organiseren van zo'n spel is verboden. 'Kenmerkend voor piramidespelen is dat het overgrote deel van deelnemers zijn geld kwijtraakt, doordat de vijver aan potentiële deelnemers opdroogt,' zo meldt de Kansspelautoriteit.

Heb je ervaring met dit spel? Mail dan naar anniek.enthoven@omroepwest.nl