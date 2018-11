Beroemd fotograaf Erwin Olaf toont nieuw werk in grote expositie

Palm Springs, The Family Visit, Portrait (The Niece) | Foto: Erwin Olaf

DEN HAAG - Er komt een groots overzicht van het werk van één van Nederlands beroemdste fotografen: Erwin Olaf. Hij oogstte afgelopen jaar nog veel lof met zijn portretten van de Koninklijke familie. Vanaf half februari is er zowel oud, als nog niet eerder vertoond werk van hem te zien in het Haags Gemeentemuseum én in het Fotomuseum in Den Haag. De twee musea wijden samen een grote tentoonstelling aan hem, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.

De tentoonstelling in het Fotomuseum gaat over Olafs liefde voor het werk zelf. Daar brengt de fotograaf onder andere zo'n twintig foto's bijeen van fotografen die een belangrijke inspiratiebron voor hem zijn.

Het Gemeentemuseum richt zich in de tentoonstelling op het werk van Olaf vanaf 2000 tot aan zijn nieuwste reeks, die hij dit najaar maakte in het Amerikaanse Palm Springs en dat dus voor het eerst te zien is. 'We richten de zalen zo in dat het een reis door mijn hoofd wordt, als bezoeker kun je dwalen door mijn gedachtes,' aldus Olaf.



Drie steden in verandering

Erwin Olaf bracht enkele weken door in Palm Springs in Californië. Hier fotografeerde hij onder andere landschappen, iets wat hij nog niet eerder deed. De foto's uit Amerika combineert hij in het Gemeentemuseum met eerdere fotoseries van Berlijn en Shanghai. Zo onstaat er een tentoonstelling over drie steden in verandering.

De serie van Berlijn biedt een inkijkje in Olafs zorgen over vrijheid van meningsuiting, de democratie en de overdracht van de macht van de oudere generatie aan een nieuwe. In Shanghai onderzocht Olaf wat er gebeurt met een individu in een metropool van 24 miljoen inwoners. Palm Springs gaat over klimaatverandering, maar kijkt indirect ook naar het Amerika van de jaren zestig en het proberen vast te houden aan een paradijs.

De tentoonstelling is van 16 februari 2019 tot en met 12 mei 2019.

