Gemeente Den Haag trekt buidel: drie miljoen voor festivals en feesten in de stad

DEN HAAG - In 2019 geeft de gemeente Den Haag bijna 3 miljoen ofwel 2.950.000 euro uit aan evenementen en festivals in de stad. The Life I Live Festival dat op Koningsdag en -nacht wordt georganiseerd, ontvangt het meeste geld: namelijk 420.000 euro. Ook Parkpop mag meer dan drie ton bijschrijven op de festivalrekening. Het bekende muziekspektakel krijgt 350.000 euro van de gemeente.

Het BonFire Beach Fest (200.000 euro) en Bevrijdingsfestival (225.000 euro) krijgen ook een riante bijdrage vanuit het IJspaleis. Met de investeringen in de evenementen wordt een belangrijk speerpunt van de gemeente nagestreefd: 'Het aanjagen van de Haagse Economie en het versterken van het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad.'

Dit jaar trok de gemeente ook al drie miljoen euro uit voor verschillende evenementen. The Life I Live Festival en Parkpop krijgen in 2019 hetzelfde bedrag als in 2018. Red Bull Knock Out dat vorig jaar nog een kwart miljoen kreeg, wordt volgend jaar niet georganiseerd.



Voorwaarden voldoen

Om een financiële bijdrage van de gemeente te krijgen, moeten de evenementen aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet er door de organisatie een transparante begroting worden getoond. Ook moet de bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk zijn om de begroting rond te krijgen.

Er wordt ook gekeken naar de vergunningen die een evenement nodig heeft. Die moeten passen binnen het beleid van de gemeente. Daarnaast is het belangrijk, om overlap tussen festivals te voorkomen. Zo moeten de datum en het tijdstip van het evenement weinig tot geen overlap hebben met andere festiviteiten.



Invloed op de Haagse economie

Naast deze praktische zaken wordt er gekeken naar de invloed dat een evenement heeft op de Haagse economie. De gemeente vindt het belangrijk dat de samenwerking met ondernemers en instellingen binnen Den Haag door een festival of evenement wordt bevorderd. Als laatste zijn ook duurzaamheid en een vernieuwend karakter een belangrijke punt bij het verlenen van subsidie.

Wethouder Richard de Mos (Economie) zegt dat de evenementen met zorg en beleid zijn gekozen. ‘Toerisme is een belangrijke pijler in onze economie’, laat hij weten. ’Maar Den Haag moet ook een gezellige stad blijven om in te wonen. We houden daarom een mooie balans tussen groot- en kleinschalige evenementen aan.’



‘Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen'

Die kleine evenementen krijgen geld uit een speciaal potje. Van de bijna drie miljoen euro die door de gemeente voor evenement beschikbaar is gesteld, gaat vier ton naar ‘Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen’. Pride Den Haag krijgt bijvoorbeeld 25.000 euro uit de gemeentekas.



Pride groter dan voorgaande jaren

Het bedrag dat Pride Den Haag ontvangt, is een verdubbeling ten opzichte van 2018. Wethouder Bert van Alphen (Emancipatie) laat dan ook weten: ’Iedereen in Den Haag hoort er bij, iedereen mag zijn wie hij of zij is. De Pride Den Haag is een belangrijk moment om dit uit te dragen en ik ben daarom blij dat het komend jaar groter wordt aangepakt dan de voorgaande jaren.’

In 2019 krijgen de volgende grootschalige evenementen subsidie:



Bevrijdingsfestival 225.000 euro

BonFire Beach Fest 200.000 euro

Cool Event 60.000 euro

CPC Loop Den Haag 155.000 euro

Embassy Festival 50.000 euro

Festival Clasique 150.000 euro

Internationaal Vuurwerk Festival 150.000 euro

Intocht Sinterklaas 45.000 euro

Jazz in de Gracht 100.000 euro

Parkpop 350.000 euro

Rewire 45.000 euro

Royal Christmas Fair 200.000 euro

Sniester 75.000 euro

The Crave Festival 50.000 euro

The Life I Live-festival 420.000 euro

TodaysArt 50.000 euro

Tong Tong Fair 100.000 euro

Vlaggetjesdag 125.000 euro

Sommige evenementen die onder de noemer ‘toonaangevend’ vallen, krijgen sowieso tot 2022 steun vanuit de gemeente. Het is alleen bekend welk bedrag ze in 2019 krijgen overgemaakt. De festiviteiten die de komende jaren overheidssteun krijgen zijn: