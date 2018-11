'We zijn er al tien jaar mee bezig', eerste gedeelte van Mall of the Netherlands geopend

Teun Koek is projectdirecteur van Mall of the Nederlands. Hij was een klein beetje zenuwachtig voor de opening. 'We zijn er toch al tien jaar mee bezig', zegt hij eerlijk. 'Dat is een lange voorbereiding en dan wordt vandaag een gedeelte geopend: Fresh! Een klein maar belangrijk onderdeel van het geheel.'



Mall of the Netherlands Leidschendam | Foto: Omroep West

Vier dagen aan proeverijen

Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven heeft een winkel geopend in het kakelverse winkelcentrum. 'Hij organiseerde een taartbakwedstrijd ter ere van de feestelijke opening', vertelt Koek enthousiast. 'Mensen die meededen, kwamen met hun baksels naar de opening toe.'

'Naast de taartbakwedstrijd van Van Beckhoven zijn er nog meer dingen te doen', weet Koek. 'De komende vier dagen zijn er bijvoorbeeld verschillende proeverijen.'

De hal waarin Fresh! zit lijkt op de bekende foodhallen in Rotterdam en Amsterdam. 'Alleen wij zijn meer gericht op de regionale consument', vertelt Koek. 'Een oudhollands versstraatje met een bakker, slager, visboer en groenteboer. Ze onderscheiden zich van een reguliere winkel door een fantastisch interieur. We richten ons dan ook op de mensen die de boodschappen altijd al hier deden.'

LEES OOK: Versmarkt in Mall of the Netherlands bijna klaar voor opening