Grote wens Leiderdorpse in vervulling: oliebollen bakken bij échte kraam

LEIDERDORP - Oliebollen bakken bij een échte oliebollenkraam, dat was de grote droom van Dia uit Leiderdorp. En dat kwam uit: ze mocht een paar uurtjes meedraaien bij De Jongh's Gebakkraam in Leiderdorp.

‘Dit heb ik te danken aan mijn schoonzus, zegt Dia tegen mediapartner Unity.NU. ‘Die heeft het aan Bert, de oliebollenbakker, gevraagd. Dat durfde ik zelf niet te doen.’ Haar passie voor oliebollen is simpel te verklaren. Ze vindt ze gewoon lekker.

Een oliebol bakken blijkt nog lastig te zijn, ondervindt ook Dia. ‘Ze worden nog niet zo mooi rond,’ zegt Dia. Volgens Bert is dat niet het belangrijkste, want ‘ze zijn in ieder geval met liefde gemaakt.’ En voor alle mislukte oliebollen heeft Dia wel een oplossing: ‘die eten we zelf op!’



Een grote zak zelfgebakken oliebollen

Ook thuis bakt Dia wel eens oliebollen, maar dit is toch een stuk massaler. ‘Ik bak ze wel op dezelfde manier, maar dan zijn het er maar drie tegelijk.’ Het resultaat mag er uiteindelijk zijn. Dia is naar huis gegaan met een grote zak zelfgebakken oliebollen.