Hond doodgestoken bij burenruzie Archieffoto Omroep West

DEN HAAG - Een burenruzie in de Reviusstraat in Den Haag is behoorlijk uit de hand gelopen. De hond van één van de twee betrokkenen werd tijdens de ruzie gestoken, waarna hij overleed aan zijn verwondingen, maakte de politie donderdag bekend.

Volgens de politie gingen de twee bewoners van de Reviusstraat afgelopen dinsdag rond 22.30 uur met elkaar op de vuist. Ze hadden ruzie over een scooter die voor overlast zou zorgen. Het alarm zou regelmatig afgaan. De hond van een van de twee bewoners raakte bij de ruzie betrokken en werd verwond met een scherp voorwerp. Even later overleed het beestje aan zijn verwondingen. Er is één verdachte aangehouden.