Den Haag blijft groeien: misschien 627.000 inwoners in 2040

DEN HAAG - Ondanks de crisis en de lagere woningbouw van de afgelopen jaren blijft Den Haag fors groeien. De verwachting is dat de stad al over twaalf jaar 602.000 tot 627.000 inwoners heeft. Dat blijkt volgens de gemeente uit de bevolkingsprognose 2018.

Op 1 januari van dit jaar had Den Haag nog 533.026 inwoners. De afgelopen vijf jaar kwamen er gemiddeld 5300 mensen per jaar bij. Deze groei vraagt om fors meer woningen, zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) in een verklaring.

'We staan voor een grote uitdaging en dat vraagt om actie. Vooral in het goedkopere en middeldure segment woningen zien we tekorten.' De wethouder werkt op dit moment aan een zogenaamde woonagenda. Daaruit zou blijken dat hij 'echt maatregelen durft te nemen' om de bevolkingsgroei op te vangen.



Beter van worden

De woningen zouden komen op plekken waar de stad er ook beter van wordt. 'We willen niet alle stukjes groen, sportvelden en binnentuinen volbouwen. En sommige gebieden laten we gewoon ook bewust met rust. Daarom is de stadsontwikkeling op de Binckhorst ook zo belangrijk: daar heeft de stad nog echt ruimte om te groeien.'