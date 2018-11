Pijnloos prikken dankzij poreuze pleister met naaldjes

LEIDEN - Spuiten, slikken en plakken zijn de meest voorkomende manieren om medicijnen toe te dienen. Spuiten en slikken is vaak lastig want bijvoorbeeld pijnlijk; plakken wordt de oplossing. De Leidse startup MyLife Technologies heeft een pleister met poreuze micronaalden ontwikkeld. Zuid-Holland gaat het bedrijf nu helpen.

De pleister kan geneesmiddelen en vaccins in de huid toedienen zonder dat de patiënt er pijn bij voelt. Het Zuid-Hollandse investeringsfonds UNIIQ steekt 300.000 euro in de innovatie van MyLife Technologies. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden maakte dat donderdag bekend tijdens de Dutch Life Sciences conference in Leiden.

Sommige mensen lijden aan naaldangst en weigeren daarom soms zelfs hun therapie. In tablet- of capsulevorm vertonen medicijnen vaak bijwerkingen; een flink deel van het medicijn gaat verloren in de spijsvertering. Met de micronaaldentechnologie van MyLife worden geneesmiddelen naar verwachting beter gedoseerd en efficiënter opgenomen. Ook kan de patiënt de pleister zelf aanbrengen.