Haagse broers op vrije voeten na beschuldiging afpersing

DEN HAAG - In Den Haag heeft de rechter twee Haagse broers, Youssef A. (29) en Chadis A. (32), vrijgesproken van afpersing van een Haagse vrouw. Tegen beide Hagenaren was tien maanden cel en 120 uur taakstraf geëist. Onvoldoende bewijs en kritiek op de verhoortechnieken deden de afpersingzaak de das om.

De Haagse vrouw beweerde dat de broers meerdere malen bij haar langs waren geweest om een schuld van haar ex te innen. 'Je kop gaat eraf, je moet gewoon betalen' zouden de broers tegen haar hebben gezegd. De vrouw beweert zelfs drie maanden met haar dochter ondergedoken te zijn. Uiteindelijk heeft ze haar auto verkocht om de broers te betalen, aldus de vrouw.

Maar de rechtbank achtte de afpersing niet bewezen. Ook nam de rechtbank het de politie kwalijk dat de verhoren van de verdachten niet zijn opgenomen. Volgens de rechtbank had 'de politie beter moeten doorvragen en nader onderzoek moeten uitvoeren' en 'wij hebben nu onvoldoende zicht op wat er precies is gebeurd en daarom volgt algehele vrijspraak voor beide verdachten'.



'Ik was op het bureau al veroordeeld'

De broers hebben de beschuldigingen steeds ontkend. Ze zeggen nooit bij de Haagse vrouw te zijn langs geweest. 'Ik was op het bureau al veroordeeld. Het heeft me mijn horecazaak gekost en bijna mijn huwelijk', zegt de oudste broer. Zijn advocate liet na de vrijspraak weten dat ze schadevergoeding zal gaan vragen voor het half jaar dat haar cliënt vastzat in voorarrest.

