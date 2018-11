Afgetreden waterschapsbestuurder vrijgesproken van mishandeling

DEN HAAG - Hans Middendorp, oud-bestuurder van het Hoogheemraadschap Delfland, is in hoger beroep vrijgesproken van mishandeling. Middendorp werd vorig jaar door de rechter veroordeeld tot een geldboete. De bestuurder moest weg na het incident, vanwege 'onvoldoende draagvlak binnen de coalitie en het college'.

Hans Middendorp kreeg vorig jaar mei in een bos in Den Haag ruzie met een vrouw die daar haar hond uitliet. Volgens Middendorp is hij gebeten door het dier. De vrouw deed aangifte, omdat de bestuurder haar geduwd zou hebben waardoor ze viel.

De politierechter veroordeelde Middendorp tot een boete van 250 euro voor mishandeling. Middendorp bleef ontkennen: 'Ik heb niemand mishandeld'. Hij wilde eerherstel en tekende daarom beroep aan. 'Het gaat mij niet om het geld'.



Vertrek bij waterschap

Hans Middendorp kondigde kort na de uitspraak van de rechter aan dat hij opstapte als bestuurder van de Algemene Waterschapspartij (AWP). Volgens een woordvoerder was er 'binnen de coalitie en het college onvoldoende draagvlak voor hem om aan te blijven'. Middendorp legde zich neer bij het besluit van de partijen: 'Gedane zaken nemen geen keer', zei hij aangeslagen.

Het gerechtshof oordeelde woensdag dat er te weinig bewijs is voor mishandeling en dat Middendorp dus wordt vrijgesproken.