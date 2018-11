Wildwaterbaan Zoetermeer droomt van nieuw leven

ZOETERMEER - Het Nederlands Watersportverbond wil proberen met een ‘energieplan' de toekomst van de wildwaterbaan bij het voormalige Dutch Water Dreams in Zoetermeer veilig te stellen. Daar wordt over gesproken met de nieuwe uitbater van het complex, die de voormalige wildwaterbaan ombouwt tot binnenspeelpaleis en vakantiepark.

Dutch Water Dreams ligt er verlaten en troosteloos bij. Er staan bouwcontainers vol afval en hier en daar lopen bouwvakkers. De binnenhal is helemaal leeg. Het lijkt helemaal niet meer op de plek waar men ooit kon surfen.

Buiten staat de fameuze wildwaterbaan half leeg. De enorme buizen van de pompen staan nog overeind, maar de pompen zelf doen niets. Weinig herinnert aan de prestigieuze baan waar Nederlandse Olympiërs trainden voor de spelen in Beijing en waar het WK wildwatervaren werd gehouden.



Dutch Water Dreams Village

Het park ging enkele keren failliet en roest in de constructie deed het waterpark definitief de das om. Inmiddels is het verkocht aan twee Zoetermeerse ondernemers. 'We gaan hier Waterdream Village realiseren', zegt één van hen, Rakesh Jagai. 'We hopen dit voorjaar fase 1 te kunnen openen.'

Fase 1 gaat vooral over de hal. Daar komt een grote binnenspeeltuin op de begane grond, en op de eerste verdieping een restaurant 'met een concept dat we zelf hebben ontwikkeld, zegt Jagai, 'je kunt er eten en gamen. Deels 'echt' en deels via 'virtual reality'.



Vooralsnog geen snel stromend water

Het buitengebied hoort bij fase 2, en zover is hij nog niet. Plannen zijn er wel. 'We willen vakantiehuisjes neerzetten, een beach house op het eiland en de baan wordt vooral recreatief.' Recreatief is een ander woord voor rustig. Geen raften, geen heftige acties in de kano, maar lekker dobberen op het water.

In de toekomst moet Jagai eens kijken of een echte wildwaterbaan economisch haalbaar is. Hij zou het leuk vinden en staat open voor gesprekken, bijvoorbeeld met het Watersportverbond. Dat stak miljoenen in de aanleg van de baan. Rob Snel van het verbond is niet helemaal gerust op het voortbestaan, maar gaat wel proberen de gesprekken 'oplossend' te houden.



Duurzame energie

'We zijn met een plan gekomen om de wildwaterbaan klimaat- en energieneutraal te maken', zegt Rob Snel van het Watersportverbond. 'Waar wij naar streven is dat de wilwaterbaan behouden blijft voor onze doelgroep. Dat we er kunnen trainen en af en toe grote wedstrijden kunnen houden.'

Dat ziet de nieuwe uitbater ook wel zitten. Jagai: 'Het zou heel mooi zijn als we hier wedstrijden houden en de sporters verblijven in de vakantiehuisjes die we gaan neerzetten. Maar we proberen wel de belangen van een brede doelgroep te behartigen. We richten ons nu op de familie, en niet meer alleen op de watersporter.'



Energiemaatschappijen en de gemeente

Het Watersportverbond heeft de nieuwe eigenaren van de voormalige wildwaterbaan inmiddels in contact gebracht met de stichting Duurzaam Beheer. Hij nodigt ook de energiemaatschappijen en de gemeente Zoetermeer uit om mee te denken. Snel denkt dat het bijvoorbeeld een goed idee als Silverdome en het nieuw te bouwen zwembad bij zijn idee aanhaken.

Er wordt nog gekeken hoe energie duurzaam opgewekt moet worden, en wat voor systemen er aangelegd dienen te worden om die op te slaan zodat die doorverkocht kan worden als daar behoefte aan is. Een eerste idee is zonnepanelen. Het gaat nog wel jaren duren voordat het, eventueel, wordt uitgevoerd.