Museum Boerhaave viert 350ste verjaardag van eigen naamgever Herman Boerhaave, zijn dochter Johanna en zijn vrouw Maria Drolenvaux door Aert de Gelder (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Het is feest in het Leidse Rijksmuseum Boerhaave. Op 31 december is het precies 350 jaar geleden dat de naamgever van het museum is geboren. Om dat te vieren is er vanaf vrijdag de jubileumtentoonstelling 'Herman Boerhaave & de Gouden Eeuw van de wetenschap' te zien.

De tentoonstelling is een eerbetoon aan een van de beroemdste mannen van Europa aan het eind van de 17de en begin van de 18de eeuw. Zijn roem dankte hij niet aan een belangrijke ontdekking, zegt museumconservator Tim Huisman: 'Zijn onderzoekende geest en systematische werkwijze maakte hem tot het prototype van een moderne onderzoeker en wetenschapper.' Een van de hoogtepunten op de tentoonstelling is het familieportret van Rembrandt-leerling Aert de Gelder, dat Museum Boerhaave in bruikleen heeft van het Rijksmuseum. Het schilderij is voor het eerst weer te zien sinds het recentelijk werd gerestaureerd. Tot grote vreugde van Huisman: 'Op foto's is te zien dat er een gele sluier overhing. Nu is het weer kraakhelder geworden. Allerlei details zijn weer zichtbaar.'