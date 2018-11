‘Oudjaars-vrijwilliger in Den Haag? Ehhh…’

DEN HAAG - Organisaties weten niet waar ze aan toe zijn en vrijwilligers die zich willen aanmelden worden van het kastje naar de muur gestuurd. Burgemeester Krikke van Den Haag introduceerde een paar weken geleden een nieuwe manier van werven van vrijwilligers die de politie meehelpen om de straten tijdens de jaarwisseling veilig te houden. Maar een maand voor oud-en-nieuw is er nog veel onduidelijk.

Sinds een paar jaar werkt de politie in Den Haag tijdens de jaarwisseling samen met honderden vrijwilligers. Onder auspiciën van de politie gaan de vrijwilligers in de Schilderswijk en Transvaal de straat op om te surveilleren en de buurt veilig te houden. Wijkorganisaties, buurtvaders, moskeeën en jongerenorganisaties 'leverden' deze vrijwilligers elk jaar.

Maar burgemeester Krikke kondigde eind september in een brief aan de gemeenteraad een verandering aan. In sommige wijken loopt de werving van vrijwilligers via organisaties, in andere wijken benadert en enthousiasmeert de politie of de stadsdeelorganisatie individuele bewoners, constateerde ze in de raadsbrief.





Traditionele werving

Die laatste manier van werving blijkt meer op te leveren dan de meer 'traditionele' werving via organisaties', schreef ze. 'Het uitgangspunt is daarom dat in de hele stad bewoners op individuele basis deelnemen.' In een debat over de brief in de Haagse gemeenteraad voegde ze eraan toe dat individuele bewoners 'beter gemotiveerd' zouden zijn.

Maar een poging van Omroep West om een 'gemotiveerde individuele vrijwilliger' aan te melden, strandde. Nergens is te vinden waar bewoners zich kunnen aanmelden en ook op het stadhuis weet niemand waar je terecht kunt.



Instructie

De telefoniste van het informatienummer 14070 van de gemeente Den Haag verwees door naar Den Haag Doet, de vrijwilligers vacaturebank. Den Haag Doet verwees vervolgens door naar de website met als tip de zoekterm 'buurtpreventieteam' in te voeren. Maar zo'n vrijwilligersbaan is er momenteel niet bij Den Haag Doet.

Volgens de gemeente Den Haag komt deze miscommunicatie doordat de mensen van 14070 nog niet geïnstrueerd zijn. Dat gaat binnenkort gebeuren, verzekert een woordvoerder.



Website

'Begin volgende week komt er een speciale website met daarop alle relevante informatie online: denhaag.nl/jaarwisseling. De mensen van 14070 krijgen alle informatie die ook op de website komt te staan.'

Maar niet alleen bij individuele vrijwilligers is veel onduidelijk, ook bij een aantal organisaties is de verwarring over de nieuwe methode groot. Zij gingen de afgelopen jaren steeds met groepen vrijwilligers de straat op en staan ook dit jaar weer klaar.



Hesjes

Hafid el Boustati van Fightclub 070 in de Schilderswijk bijvoorbeeld. Hij is elk jaar met tien tot twintig man op straat te vinden om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Maar hij heeft nog niets van de gemeente gehoord over dit jaar. 'Wij hebben meerdere malen de gemeente benaderd voor verschillende zaken, maar we horen elke keer niets', zegt El Boustati. 'We gaan dit jaar wel de straat op met oud-en-nieuw, maar we zouden het liever met de gemeente samen doen. Dan kunnen we hesjes krijgen voor de zichtbaarheid en de jongens kunnen een kopje thee of koffie krijgen.'

Ook buurtvader Mammar el Jabli uit de Schilderswijk weet niet hoe alles dit jaar gaat lopen. 'Wij hebben nog niets gehoord van de gemeente over de veranderingen', zegt hij.



Bestaande vrijwilligers

Volgens de gemeente zal daar snel verandering in komen. 'Bestaande vrijwilligers worden de komende weken actief benaderd door middel van persoonlijk contact', zegt de woordvoerder, 'en potentiële nieuwe vrijwilligers worden benaderd door de stadsdeelorganisaties en de politie.'

Het maakt voor Mammar el Jabli niet veel uit. Hij gaat toch wel de straat op met de jaarwisseling. 'Wij doen dat al zeventien jaar, dus al lang voor de gemeente daarmee begon. We zijn op een zeker moment aangehaakt bij de gemeente. Wij gaan hoe dan ook gewoon met ons eigen groepje.' Maar of dat onder de vlag van de politie of de eigen organisatie zal zijn, is dus nog onduidelijk.