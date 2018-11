Deel dit artikel:













Warmonders bang voor schade door heien van fundering nieuwbouw Woningen op zand aan de Bijleveldlaan in Warmond. (Foto: Omroep West)

WARMOND - In Warmond houden omwonenden van een nieuw woningbouwproject hun hart vast, of beter gezegd hun huizen. De gemeente en de projectontwikkelaar willen de palen voor de nieuwbouw gaan heien. Maar de huizen van de omwonenden zelf staan met hun fundering, zonder palen, op zandgrond. Bij het heien vrezen ze trillingen en daarmee scheuren in hun muren en vloeren.

'Wij zijn bang dat dit helemaal verkeerd gaat', zegt Leo van der Hulst, bewoner van de Bijleveldlaan. 'Ook gezien de ervaringen met de eerdere gedeeltelijke sloop van verzorgingshuis Huize Liduina, waarbij sommige huizen schade opliepen.' Rob Peteri, die aan de Endepoellaan woont: 'Op zo'n schadepost zit niemand te wachten. Als de gemeente een klein beetje nadenkt weet je toch van tevoren dat je niet moet wachten tot de eerste paal in de grond is geslagen. En dat er dan ellende ontstaat.'

Boren duurder dan heien De omwonenden voelen zich misleid door projectontwikkelaar Vorm uit Papendrecht, die eerder zou hebben toegezegd dat hij de fundering ging boren in plaats van heien. Daar lijkt de ontwikkelaar op terug te zijn gekomen. De omwonenden vermoeden dat dat een financiële reden heeft: boren is duurder dan heien. De projectontwikkelaar wil niet voor de camera reageren, maar laat wel weten: 'Niemand heeft behoefte aan schade door de bouw. Ik ben de laatste die niet naar de omwonenden wil luisteren.'

Hoorzitting klachten- en bezwarencommissie De wethouder van Teylingen, Bas Brekelmans, wil geen commentaar geven voordat alle partijen op dinsdag 11 december bij elkaar komen op een hoorzitting van de klachten- en bezwarencommissie. Daarna komt er een uitspraak van die commissie over hoe de fundering gerealiseerd moet worden. LEES OOK: Werkzaamheden NAM bij Molenslag opnieuw stilgelegd