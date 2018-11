Deel dit artikel:













OM wil Haagse verdachte van autobranden acht maanden de cel in Waldorpstraat in Den Haag. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Over waaróm twee auto's aan de Waldorpstraat op woensdag 9 mei in brand werden gestoken tast het Openbaar Ministerie nog in het duister. Maar wíe het gedaan heeft zegt het OM wél te weten. Tegen de 44-jarige Hagenaar Marlon P. eiste justitie donderdag tien maanden gevangenisstraf. Daarvan zijn twee maanden voorwaardelijk. De verdachte ontkent.

Zowel een Opel Astra als een Ford Focus brandden die voorjaarsnacht helemaal uit. Ze behoorden toe aan één familie. Op camerabeelden van de Consumentenbond, dat huist aan het naastgelegen Enthovenplein, is precies te zien hoe de dader de tweede auto in brand stak. Die andere auto stond toen al in lichterlaaie. De beelden laten zien dat de dader een baksteen door de voorruit gooit. Dan giet hij spiritus over het interieur. Er ontstaat een flinke vlam nadat hij de boel aansteekt en hij sprint vervolgens weg.

Marlon P. herkend als dader Het opsporingsprogramma Team West zond de beelden uit, waarna zeven mensen Marlon P. herkenden als de dader. Tegenover een broer en een oud-huisgenoot zou de ontkennende verdachte de brandstichting volgens de aanklager eerder wél hebben toegegeven. P. had volgens zijn broer de auto in opdracht van een vriend hebben aangestoken voor geld. Het is onduidelijk voor welk bedrag en waaróm. De verdachte deed volgens diens broer álles voor zijn vrienden. De aanklaagster haalde aan dat de broer hoopte dat P. 'er niet alléén voor opdraait'. Daaruit blijkt volgens haar dat de belastend verklarende broer er beslist niet op uit is om de verdachte een oor aan te naaien, en dat maakt zijn verklaring betrouwbaar voor de aanklaagster. Ze acht P. schuldig en vindt een 'behoorlijke straf' op zijn plaats.

Familie eist 7500 smartengeld Dat het antwoord op de vraag 'waarom' uitblijft is wat de officier van justitie betreft 'erg beangstigend'. De slachtoffers zullen zich volgens de aanklaagster blijven afvragen of iemand het op hen heeft gemunt. De familie eist 7500 euro smartengeld van de verdachte. De schade aan de auto's is door de verzekering vergoed. Het OM vindt 500 euro smartengeld genoeg. Hoewel zoveel mensen P. herkennen op de beelden, is dat voor de advocaat van de verdachte onvoldoende bewijs. 'Hoe iemand mijn cliënt op die vage camerabeelden kan herkennen is mij een raadsel', aldus de raadsvrouw. 'Veel mannen zijn lang en slank en dragen hun pet achterstevoren.'

Meer dan vijf maanden in voorrarest De advocaat wil daarom vrijspraak voor P., die al meer van vijf maanden in voorarrest zit. Of zij haar zin krijgt, blijkt op donderdag 13 december. Dan volgt de uitspraak. LEES OOK: Onderzoek naar dode in uitgebrande auto afgerond