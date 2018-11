Deel dit artikel:













West Wekker: Opening nieuw behandelcentrum voor kankerpatiënten Bij het Holland PTC in Delft kunnen kankerpatiënten terecht voor een bestraling met protonen | Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Een nieuw behandelcentrum voor kankerpatiënten opent vandaag de deuren in Delft. Daar kunnen patiënten terecht voor een bestraling met protonen, een nieuwe vorm van radiotherapie. Verder in de West Wekker: de 19-jarige Ali H. staat voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht afgelopen jaarwisseling in Leiden een agent te hebben mishandeld.

Wat kan je vandaag verwachten:

In Delft wordt vanmiddag een nieuw behandelcentrum voor kankerpatiënten geopend. Bij het zogeheten Holland PTC kunnen patiënten terecht voor een bestraling met protonen. En dat is voor het eerst in onze regio. Voor 2017 bestond deze methode zelfs nog niet in Nederland.

René Barendse uit Naaldwijk heeft iets uitzonderlijks gedaan: hij deed aangifte tegen zichzelf voor het bezit van vijf wietplanten. Het gerechtshof in Den Haag besloot dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Deze bijzondere zaak wordt vandaag behandeld.

Vandaag staat Ali H. (19) voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht afgelopen jaarwisseling in Leiden een agent te hebben mishandeld. De agent, Damien, liep een dubbele beenbreuk op en hij is nog steeds niet de oude. De zaak werd in juni al behandeld, maar de advocaat van H. wil nog een aantal getuigen horen.

Het weer: het is vandaag wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Aan zee is de wind vrij krachtig en het wordt zo'n elf graden.



Beeld: MeteoGroup het is vandaag wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Aan zee is de wind vrij krachtig en het wordt zo'n elf graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog even weten:

De Ketheltunnel in de A4 bij Schiedam is komend weekend in beide richtingen dicht. Tussen vrijdagavond 23.00 uur en zondagavond 18.00 uur zijn ook de verbindingswegen van de A20 naar de tunnel afgesloten. Reden voor de afsluiting zijn volgens Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de technische installaties in de tunnel, zoals de omroepinstallatie.

De Scheveningen Light Air Show die komend weekend zou plaatsvinden, gaat niet door vanwege het slechte weer dat wordt verwacht. Zowel zaterdag als zondag zullen er geen stuntvliegtuigen met vuurwerk te zien zijn boven Scheveningen. De organisatie laat weten met de gemeente naar een nieuwe datum voor volgend jaar te willen kijken.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Zo gaat verslaggever Joop Buyt op bezoek bij oud-international Andy van der Meijde. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. We wensen je een fijne vrijdag!