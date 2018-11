Den Haag: 'Verhuizing Eschermuseum naar ambassade nog een keer bekijken'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil toch nog een keer bekijken of het Eschermuseum kan verhuizen naar de voormalige Amerikaanse ambassade. Daarvoor wil het stadsbestuur in overleg met commerciële partijen. Zonder een marktpartij is de verhuizing niet haalbaar.

Het oude ambassadegebouw aan het Lange Voorhout is eigendom van de gemeente Den Haag. De Amerikanen gingen er eerder dit jaar uit. De gemeente wil het pand verkopen, maar wil ook graag het even verderop gevestigde Eschermuseum er in hebben. Uit eerder onderzoek bleek dit financieel niet haalbaar.

Den Haag wil nu onderzoeken of huisvesting en uitbreiding van het Eschermuseum in het pand door de markt kan worden opgepakt. 'Graag gaan we nog één keer met marktpartijen in gesprek die denken wél het Eschermuseum op die locatie te kunnen huisvesten zonder een bijdrage van de gemeente. Dat zou een flinke boost betekenen voor het Museumkwartier en een fantastische invulling van het pand', aldus wethouder Richard de Mos (Binnenstad).



Geen subsidie

In maart moet er een beslissing worden genomen over de vervolgstappen. Deze procedure is vertrouwelijk. In deze gesprekken blijft het uitgangspunt dat het gebouw minimaal 11,5 miljoen euro moet opbrengen en dat er geen aanvullende subsidies beschikbaar zijn buiten de reguliere subsidies die het Eschermuseum nu ontvangt. Als het niet lukt om het museum te huisvesten in de voormalige ambassade dan gaat het gebouw alsnog in de algemene verkoop.