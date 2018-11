Burgemeester Nieuwkoop erkent dat gemeente fout heeft gemaakt

NIEUWKOOP - 'De gemeente Nieuwkoop heeft een fout gemaakt.' Burgemeester Frans Buijserd trok donderdagavond het boetekleed aan in de gemeenteraadsvergadering over het nieuwe huis van wethouder Elkhuizen. De wethouder woont op een woonboot in een natuurgebied en wil in plaats daarvan een huis bouwen in hetzelfde gebied.

Al in 2016 kreeg hij daar toestemming voor van de gemeente, maar deze week bleek dat de provincie het er in eerste instantie niet mee eens is geweest. Pas toen na overleg het beoogde woonperceel van de wethouder werd ingekrompen van 3000 naar 900 vierkante meter ging de provincie akkoord.

Omdat de provincie deze week een brief publiceerde waarin de kwestie openbaar werd gemaakt kwamen de wethouder en de gemeente plotseling onder vuur te liggen. Burgemeester Buijserd zei donderdag dat de gemeente heeft verzuimd een vinkje te zetten op een formulier dat bij de provincie is ingediend voor de woning. Maar zo zei hij ook: 'ik neem ook provincie wel een beetje kwalijk dat ze niet eerder aan de bel hebben getrokken.'



Niet bagatelliseren

Alleen de VVD maakte zich druk om de kwestie. 'Ik hoop niet dat we dit gaan bagatelliseren, want het gaat wel om wonen in kwetsbaar gebied,' aldus raadslid De Kleer. Hij wilde ook weten of het bestemmingsplan voor de woning van de wethouder was aangepast als er geen commotie was geweest. Buijserd denkt van wel: 'Het is een goed plan.'

De SGP/ChristenUnie voegde nog toe dat er niks aan de hand was geweest als het niet om een bekende inwoner van de gemeente was gegaan. Wethouder Elkhuizen was wel bij de vergadering maar voerde niet het woord over de kwestie. In de volgende vergadering wordt er definitief over het huis van de wethouder besloten, maar dat zal als hamerstuk op de agenda komen.