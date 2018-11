Haagse winkels mogen straks altijd tot 23.00 uur open

DEN HAAG - Ook op zondagavond rustig shoppen, in plaats van een winkel worden ‘uitgejaagd’ om zes uur? Het kan straks in Den Haag, want de gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het verruimen van de winkeltijden. Winkeliers zijn blij, vakbonden bezorgd.

Het besluit van de raad betekent dat de winkels binnenkort op zondag tot 23.00 uur open mogen blijven, in plaats van dat ze zoals nu hun deuren om 18.00 uur moeten sluiten. Voor de andere dagen zijn de openingstijden ook verruimd, van 22.00 uur nu naar 23.00 uur straks. Bovendien mogen avondwinkels in het centrum en Scheveningen-Bad straks tot 02.00 uur 's nachts openblijven in plaats van dat ze om middernacht de deuren moeten sluiten.

'De ruimere winkeltijden passen bij de ambitie van Den Haag om beste winkelstad van Nederland te zijn én in de trend van het consumentengedrag: winkelen op zondag en in de avonduren is gemeengoed geworden,' stelde wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, binnenstad) al eerder.



Felle discussie

Diens voorstel zorgde donderdagavond laat tot een felle discussie in de Haagse raad. Een aantal partijen maakte er ernstig bezwaar tegen. Dit omdat het verruimen van de tijden per saldo niet voor meer omzet zouden zorgen, maar slechts mensen op andere momenten naar de winkels zou lokken. Daarvan zou het personeel de dupe worden. 'Slechts een enkele koopverslaafde toerist, kan hier plezier aan beleven,' aldus raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. 'Dat terwijl werknemers straks moeten gaan voldoen aan idiote eisen van de werkgevers.'

Bos diende daarom een 'Studio Sport-motie' in: winkels op zondag tot uiterlijk 19.00 uur open. Zodat iedereen met een bord op schoot naar de televisie kan kijken. maar dat kreeg niet voldoende steun.



Grote banenmotor

De voorstanders van het plan wezen er echter op dat er wel degelijk meer mensen komen shoppen en ook andere grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ruime winkeltijden hebben. 'Winkels vormen een grote banenmotor,' aldus Judith van Ginderen van de VVD. Volgens haar kunnen daar vooral mensen zonder al te veel diploma’s van profiteren.

Ook coalitiepartij GroenLinks bleek grote moeite te hebben met de voorstellen. Daarom diende die partij een voorstel in om de zondagssluiting te beperken tot 21.00 uur. Raadslid Maarten De Vuyst kondigde aanvankelijk zelfs aan dat zijn partij de verruiming helemaal niet zou steunen als zijn eigen initiatief niet zou worden aangenomen. Maar dat moest hij na overleg met zijn fractie later terugnemen. Daardoor werd het voorstel van wethouder De Mos toch nog ruime steun aangenomen: 28 stemmen voor, veertien tegen.



Islamisering

Een plan van de PVV om de 'islamisering van de Haagse winkelstraten' een halt toe te roepen, leidde ook nog tot een fikse aanvaring tussen die partij en de rest van de raad. PVV-raadslid Sebastian Kruis wilde ermee voorkomen dat er nog meer halal-slagerijen bij komen en dat er ook geen reclame-uitingen in een andere taal op ramen mogen worden geschilderd. Maar dat plan kreeg slechts twee stemmen: die van de PVV’ers zelf. Wethouder De Mos: 'Ik ben trots op iedere ondernemer. Het kan mij geen biet schelen welke taal die spreekt.'

Wel kreeg een voorstel van de Islam Democraten om bakkerijen toestemming te geven om al om 05.00 uur in de morgen de deuren te mogen openen in plaats van om 06.00 uur ruime steun.



Verschrikkelijk

De FNV noemt de verruiming van de winkeltijden 'verschrikkelijk'. Volgens bestuurders Linda Vermeulen is de zondagavond de enige avond waarvan de medewerkers zeker weten dat ze vrij zijn. 'U besluit over de privétijd van mensen die vaak het minimumloon verdienen,' hield zij de raadsleden voor.

Volgens haar gaat ook het argument dat het banen oplevert niet op, omdat de winkels hun huidige werknemers gewoon gaan spreiden en dus niet meer personeel gaan aannemen. Verder zouden MKB'ers er de dupe van worden. 'De concurrentie wordt groter.'



'Champs-Élysées van Nederland'

De voorzitter van de ondernemersvereniging Grote Marktstraat én manager van de Bijenkorf daar, Ronald Luyben, zegt dat de winkels juist wel blij zijn. Hij noemt de straat de 'Champs-Élysées van Nederland'. 'We zijn goed onderweg dé winkelstad van Nederland te worden. Maar door de opkomst van webwinkels is het koopgedrag aangepast.' Daarom willen de ondernemers volgens hem zelf graag bepalen of ze langer openblijven of niet. 'Wij moeten nu op zondagavond honderden mensen de winkel uitjagen terwijl ze graag willen blijven.'