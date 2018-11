Deel dit artikel:













Twee personen opgepakt na brand in GGZ-instelling De Brandweer voor de GGZ-instelling in Oegstgeest | Foto: Regio 15

OEGSTGEEST - In een GGZ-instelling aan de Valklaan in Oegstgeest is er in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur brand geweest. De brandweer had de brand al snel onder controle. De gang waar de brand woedde werd ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er twee personen opgepakt.

Elf bewoners moesten hun kamer verlaten. Ze werden ondergebracht in een andere vleugel van het pand. Ook zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand werd doorverwezen naar het ziekenhuis. Nadat de brandweer de gang had geventileerd, kon iedereen weer terug naar de instelling. Omdat de gang moest worden ontruimd zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er vijftig tot zestig mensen op de been van verschillende hulpverleningsdiensten.