Westerpop in Delft wordt gehouden op 19 en 20 juli 2019

DELFT - Westerpop in Delft wordt ook komend jaar georganiseerd. Dat is vrijdag bekend gemaakt. Door het festival voor één keer twee jaar op rij te organiseren, hoopt Westerpop de concurrentie van belangrijke voetbaltoernooien kwijt te zijn.

Het festival was sinds de editie van 2014 verder gegaan als tweejaarlijks festival in de even jaren. In 2018 had Westerpop last van de wedstrijden in de eindfase van het WK. Het volgende grote toernooi (EK) is in 2020. Nu wordt er dus voor een keer een 'sprongetje' gemaakt, en wordt het festival voortaan op oneven jaren gehouden.

Door de aanleg van de Spoorzone in Delft kon het festival in 2015 voor het eerst in 25 jaar niet doorgaan. De organisatie nam een jaar de tijd om een nieuwe locatie te vinden en kon uiteindelijk terecht op het sportveld van het Stanislas College. De festivalorganisatie heeft uiteindelijk besloten om de lijn van een tweejaarlijks festival vast te houden.



Peter Tetteroo Bokaal 2019

De inschrijving voor de Peter Tetteroo Bokaal 2019 is ook weer geopend. Acts en bands uit de regio midden-Delfland en Delft en omgeving kunnen zich nu inschrijven voor de regionale popprijs.

De finale van de Peter Tetteroo Bokaal 2019 zal plaatsvinden op de eerste dag van het Westerpopfestival op vrijdag 19 juli 2019, met in totaal drie finalisten.

