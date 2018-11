Den Haag begint met leenfietsen

DEN HAAG - Dit voorjaar moeten er leenfietsen in Den Haag te vinden zijn. Dat zegt de gemeente. Wethouder Robert van Asten van mobiliteit heeft met drie bedrijven afspraken gemaakt over een proef. Zij moeten zich beperken tot een strikt afgebakend deel van de stad.

Leenfietsen zijn te huur voor iedereen die even een fiets nodig heeft. In Den Haag is gekozen voor het zogenoemde Free Floating-systeem. Dat betekent dat de fietsen niet op een vaste plek aan een rekje te hoeven worden opgehaald en teruggebracht.



Huren via de telefoon

Het van oorsprong Chinese bedrijf Mobike mag bijvoorbeeld fietsen aanbieden in het Beatrixkwartier en het centrum. Zo'n tweewieler moet je huren via een app op de mobiele telefoon. Als je vanuit het Centrum naar - bijvoorbeeld - Scheveningen fietst kan dat wel, maar je krijgt ook een melding dat je je fiets weer moet terugzetten in het Centrum.

Ook kun je je niet afmelden als je langdurig gaat zonnebaden, zegt een woordvoerder van de gemeente. Je blijft dus doorbetalen. Op die manier hoopt de gemeente te voorkomen dat de fietsen lukraak maar ergens worden neergezet.





Zender





Ook heeft de fiets een zendertje. 'De bedrijven kunnen altijd zien waar hun fietsen zijn. Op het moment dat je je fiets ergens neerzet waar het niet mag, krijg je een waarschuwing of zelfs een boete. Als je dat vaker hebt gedaan, word je uit het systeem gezet en kun je geen deelfiets meer huren', zei wethouder Van Asten vrijdagmiddag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.