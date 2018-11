ADO in andere formatie en zonder topscorer El Khayati naar Amsterdam

DEN HAAG - ADO Den Haag start zondagmiddag in een andere formatie dan normaal. Het strijdplan tegen Ajax is een 5-3-2-opstelling zonder de geblesseerde topscorer Nasser El Khayati. Hij wordt vervangen door John Goossens. Danny Bakker verstevigt de defensie waardoor ADO achterop met vijf man speelt.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'We moeten vechten en onze huid zo duur mogelijk verkopen. Misschien is er dan wat mogelijk. In iedere wedstrijd krijg je kansen, maar de vraag is: hoe ga je er mee om? Ajax heeft Europees gespeeld, het is een lunchwedstrijd, er zijn altijd redenen te vinden waarom je kan stunten. Ik verwacht dat Ajax op de aanval zal spelen. Ze strijden met PSV om de bovenste plek en willen geen schade oplopen in de inhaalrace. Wij moeten alles geven en ook een beetje geluk hebben.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag trainde vrijdagmiddag in het eerste gedeelte van de training achter gesloten deuren. De kans dat er zondagmiddag anders dan normaal gespeeld wordt is groot. Vermoedelijk start ADO in een 5-3-2 formatie, waarin de geblesseerde Nasser El Khayati niet speelt.

Uitgelicht:

ADO Den Haag won in de historie drie keer in competitieverband in Amsterdam van Ajax. De laatste keer was in het seizoen 2010/2011. Wesley Verhoek scoorde toen het enige doelpunt. De keer daarvoor was in 1986/1987. De huidige trainer van ADO Den Haag was toen een van de doelpuntenmakers in de 2-3 overwinning op Ajax.

Mis niks van Ajax - ADO Den Haag:

Ook speelronde 14 is weer live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen zondagmiddag vanaf 12.10 uur live verslag van de wedstrijd Ajax - ADO Den Haag. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.