Eerste protonenkliniek van de regio geopend in Delft; bijzondere samenwerking tussen ziekenhuizen

DELFT - In Delft is vrijdag een nieuw behandelcentrum voor kankerpatiënten geopend. Bij het Holland Protonen Therapie Centrum kunnen patiënten terecht voor een bestraling met protonen, een primeur in onze regio. In het behandelcentrum gaan diverse ziekenhuizen vanuit het hele land samenwerken.

Voor 2017 was protonenbestraling überhaupt niet mogelijk in Nederland. De komende jaren wil het Holland Protonen Therapie Centrum (Holland PTC) zo'n zeshonderd patiënten per jaar gaan behandelen. Het bestralen met protonen werkt anders dan een reguliere bestraling. Dan wordt er gewerkt met fotonen, en dat heeft nadelen.

'Een kenmerk voor fotonen is dat ze overal dwars doorheen gaan.' Zo vertelt Marco van Vulpen, algemeen directeur van het Holland PTC: 'Het is vergelijkbaar met de stralen die uit de zon of uit een lamp komen. Zoals wanneer je met een lampje door je wang heen schijnt. Daardoor moet je met fotonen van vele kanten bestralen, wil je het middelpunt goed raken.'



Minder bijwerkingen door protonen

'De protonen werken meer als een dieptebommetje', vervolgt Van Vulpen. Daar wordt de straling afgegeven in de diepte, op de plek waar je wilt bestralen. Hierdoor hoef je maar vanaf één kant te bestralen, waardoor je minder bijwerkingen krijgt.'

Bijzonder is ook dat in het behandelcentrum diverse ziekenhuizen gaan samenwerken. Zo kunnen onder meer het LUMC in Leiden, het VU Medisch Centrum in Amsterdam en het Erasmus MC in Rotterdam hun patiënten hier onderbrengen. Een open werkplaats, aldus Van Vulpen. 'Het idee is dat als een patiënt hier komt, hij zijn eigen arts zou kunnen meenemen vanuit het academisch centrum dat hem doorverwijst. Die samenwerking is best een uitdaging, maar tot op heden gaat dat ver boven verwachting goed.'

