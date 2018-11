Pesthuis in de verkoop, maar niet zomaar voor de hoogste bieder

LEIDEN - Het Pesthuis gaat in de verkoop. Maar niet zomaar voor de hoogste bieder, meldt mediapartner Unity.nu. Er zijn behoorlijk wat voorwaarden voor een potentiële koper. Zo moet het Pesthuis een publieke functie blijven behouden, publiek toegankelijk zijn én de nieuwe functie moet laten zien dat Leiden 'een kennis- en cultuurstad is'.

Het Pesthuis kwam leeg te staan nadat Naturalis vertrok. Het Rijk is eigenaar van het pand en wil het nu dus verkopen. In overleg met de gemeente Leiden gaat het Rijk de voorwaarden vaststellen.

Omdat het een monument en een specifiek gebouw is, is het lastig een passende nieuwe bestemming te vinden. 'We willen heel graag dat het iconische gebouw, dat iedereen in Leiden kent, een mooie nieuwe bestemming krijgt', zegt wethouder Paul Dirkse.



Drie fases

Wie het pand wil kopen moet aan flink wat eisen voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld ervaring zijn met dit soort bijzondere panden. Dat wordt allemaal gecontroleerd tijdens de aanmeldingsfase van de verkoop. Na de aanmelding, volgt de selectiefase. De aanmeldingen worden gecontroleerd door een speciale commissie waarin twee mensen van het Rijk zitten, twee van de gemeente Leiden en twee mensen van buitenaf.

Uiteindelijk gaan vijf potentiële kopers door. Die mogen dan een bod uitbrengen. Wie hier het hoogste biedt krijgt het Pesthuis.

