OM eist celstraf tegen man die agent Damien heeft mishandeld

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) eist anderhalf jaar cel tegen de man die ervan wordt verdacht tijdens de jaarwisseling agent Damien een gecompliceerde beenbruik te hebben geschopt. Het OM verdenkt Ali H. van het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Tijdens de jaarwisseling gaan Damien en zijn collega's naar een vechtpartij bij een sishalounge. 'Ik stapte uit het busje en werd getrapt door een jongen met een roze trui en zwarte krullen. Hij kwam uit de vechtende groep.' Die jongen schopt zo hard tegen het been van Damien dat zijn been in een hoek van negentig graden staat.

Damien zegt zeker te weten dat het Ali H. was. De agent herkende het gezicht van de verdachte op de vorige zitting. Ook herkende hij zijn roze trui. H. ontkent dat hij degene is geweest die heeft geschopt. 'Dat zou ik nooit doen.' Volgens H. liep hij vanwege de schreeuw naar de gewonde agent toe. 'Ik ben niet iemand die van vechten houdt.'



'Ik weet dat ik het niet gedaan heb'

De 19-jarige Ali H. woont en studeert in Manchester in Engeland. Voor oud en nieuw is hij terugekomen naar Nederland. Volgens H. was hij tijdens de jaarwisseling samen met vier anderen in een sishalounge in Leiden. Rond 04.00 uur gaan ze weg. Ze lopen richting de auto en als ze eenmaal daar zijn, horen ze een schreeuw, vertelt de verdachte. Ze gaan erheen en zien de agent liggen. 'Ik weet dat ik het niet gedaan heb', zegt H.. 'Ik ben slachtoffer, maar het is ook heel erg voor de agent die geschopt is. Maar niet door mij.'

Voorafgaand aan de mishandeling van de agent was er in de buurt een vechtpartij. Omstanders zeggen dat H. met een riem iemand zou hebben geslagen.









PTSS





Damien heeft PTSS opgelopen. 'Ik heb er veel last van. Het is een traumatische ervaring.' Hij is drie keer geopereerd en er zullen nog operaties volgen. Damien zegt dat hij geen gevoel meer heeft in zijn been van kuit tot tenen, heeft continu pijn en moeizaam kan lopen.



Geen twijfel

De agent is emotioneel in de rechtszaal als hij vertelt over de jaarwisseling en beschrijft hoe hij getrapt wordt en hulpeloos op de grond ligt terwijl er om hem heen gevochten wordt. 'Ik dacht degene die nu naar me toe komt, schiet ik het leven uit. Deze emotie heb ik nooit gevoeld', huilt hij. Tegen collega's zegt Damien: 'dat is de dader' en hij wijst naar de verdachte. 'Hij is de dader die mijn levensvreugde heeft ontnomen.'

De officier van justitie (OvJ) twijfelt niet aan de waarneming van Damien. 'Hij had de man in het roze trui steeds in het vizier. Hij zag hem niet in een fractie van een seconde.' Volgens de officier spreekt H. niet de waarheid. 'Er is voldoende bewijs dat hij bij een vechtpartij op straat een man sloeg. Op die vechtpartij kwam agent Damien af. Ali H. was dus niet in de auto 70 meter verderop, zoals hij zelf zegt', denkt de OvJ.

De jonge leeftijd van de 19-jarige Ali H. is strafverlagend, maar zijn proceshouding is volgens de officier van justitie strafverhogend. 'Het is zout in de wonden van de slachtoffers.' De advocaat van H. wil vrijspraak voor zijn cliënt.