Maura Visser alsnog mee naar EK Handbal

DEN HAAG - Bondscoach Helle Thomsen van het Nederlands vrouwenhandbalteam heeft alsnog Maura Visser toegevoegd aan de selectie voor het komende EK in Frankrijk. De Deense coach heeft nu zeventien speelsters tot haar beschikking.

De Haagse Visser was aanvankelijk niet opgenomen in de definitieve ploeg omdat ze zich door persoonlijke omstandigheden niet kon aansluiten in het trainingskamp. Ze heeft Thomsen te kennen gegeven dat ze wel kan meedoen en is inmiddels afgereisd naar Montbéliard, waar Oranje zaterdag de eerste groepswedstrijd speelt tegen Hongarije.

De voormalig Haags sportvrouw van het jaar ontbrak vorig jaar op het WK in Duitsland vanwege zwangerschap. Ze maakte in december 2016 haar rentree in Oranje op het EK in Zweden, waar de Nederlandse ploeg zilver won. Als speelster van Hellas uit Den Haag en Quintus uit Kwintsheul won ze viermaal de Nederlandse titel.