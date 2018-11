Deel dit artikel:













'Gebrek aan gezonde voeding probleem voor veel Haagse gezinnen' Fruit bij de supermarkt | Foto: ANP

DEN HAAG - Een kwart van de gezinnen in arme wijken van Den Haag heeft niet genoeg geld om een gezonde maaltijd te maken of is bang dat het eten op is voordat er weer geld op de rekening staat. Dat blijkt uit onderzoek van de LUMC Campus Den Haag, de GGD Den Haag en het Leiden University College.

Bij het onderzoek is vooral gekeken naar wijken waar veel mensen met een laag inkomen wonen. 'Dit zijn wijken waarbij de gezondheid en het welzijn van bewoners achterblijft', zegt hoofdonderzoeker Jessica Kiefte-De Jong. Ze heeft het idee dat het percentage mensen dat in onzekerheid leeft over een dagelijkse maaltijd ook buiten de krachtwijken vrij hoog is. 'Het kan belangrijk zijn om dit verder te onderzoeken', aldus de onderzoeker. 'Veel deelnemers aan het onderzoek konden goed benoemen hoe een gezond voedingspatroon eruit zou moeten', zegt Laura van der Velde die ook in het onderzoeksteam zat. 'Maar ze gaven ook aan hoe moeilijk het is om daar aan te voldoen wanneer je je mentaal niet goed voelt of in een moeilijke situatie zit.' De onderzoekers hopen te leren hoe deze gezinnen geholpen kunnen worden, zodat ze ook op de langere termijn gezond blijven.