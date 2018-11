Monumentaal koffiehuisje in Wassenaar verplaatst

WASSENAAR - Het koffiehuisje aan de Buurtweg in Wassenaar is vrijdagmorgen 27 meter verplaatst. Om het rijksmonument naar zijn nieuwe plek te krijgen werd een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Het verplaatsen van het gebouwtje kostte in totaal zo'n anderhalf uur.

De Buurtweg heeft groot onderhoud gehad, waardoor voor het monumentale gebouwtje weinig plek overbleef. Door de verplaatsing wordt het op de weg overzichtelijker en daardoor veiliger, denkt de gemeente. Bovendien is er meer ruimte voor mensen die bij het koffiehuisje iets willen eten of drinken.

De gemeente Wassenaar start nu met de restauratie en de verdere aankleding van het terrein. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2019 afgerond. Vrijdag werd bekendgemaakt dat de bekende ijssalon Luciano zijn intrek in het koffiehuisje neemt.



Geschiedenis koffiehuisje

Het koffiehuisje, ook wel 'limonadekiosk' genoemd, is in 1908 gebouwd, bij de aanleg van de voormalige Hofpleinspoorlijn. Er mochten enkel niet-alcoholische dranken als limonade, koffie en melk worden geschonken. Exploitant Van Keeken had in 1899 een mineraalwater- en limonadefabriek overgenomen, maar was ook directeur van de Volksbond tegen drankmisbruik.

Verspreid over het land, stonden rond de eeuwwisseling meer dan 45 van deze houten gebouwtjes. Deze waren door de Scheveningse architect F.A. Koch (1864-1935) in chaletstijl ontworpen. In en rondom Den Haag stonden er zo'n 25. In Wassenaar staat het laatst bekende exemplaar. Na opheffing van de spoorlijn in 1953 is het huisje al een keer een stukje verplaatst. Er zat toen zo'n 20 jaar een snoepwinkeltje in.