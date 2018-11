Deel dit artikel:













Spelen ADO-smaakmaker Nasser El Khayati tegen Ajax onzeker Nasser El Khayati | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Het is onzeker of ADO Den Haag-speler Nasser El Khayati zondag meespeelt tegen Ajax. Dat heeft trainer Fons Groenendijk vrijdag tijdens de persconferentie gezegd. 'Ik schat de kans dat hij speelt op 50/50.' Waar de smaakmaker precies last van heeft, is niet duidelijk. Hij trainde vrijdag in ieder geval niet mee met de groep.

Zaterdag wordt de knoop doorgehakt of hij meespeelt, maar Groenendijk liet duidelijk doorschemeren dat ze 'geen risico met hem gaan nemen'. Het missen van El Khayati zou een aderlating zijn voor ADO. De doelpuntenmachine is dit seizoen goed voor bijna zestig procent van ADO’s doelpunten. Zo maakte hij er afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle ook twee.