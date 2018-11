Onze buurt verandert: 'Ik ben al een paar keer verkeerd gereden'

'Het is toch wel een enorme verandering', vertelt oud-tuinder Jan Arkesteijn (85) als hij vanuit het zolderraam uitkijkt op de nieuwbouw in zijn achtertuin. 'Voorheen kon ik hier de zonsondergang mooi zien. Nu kan ik amper over de huizen kijken.'

Tientallen jaren werkten tuinders in de kassen van het buurtschap Sion. Totdat het gebied werd omgevormd tot RijswijkBuiten. Sinds 2013 hebben de kassen plaatsgemaakt voor huizen.

Het maakt dat de tuinders die in het gebied zijn blijven wonen, soms met moeite de weg kunnen vinden:

Sinds 2008 wordt ons landschap vastgelegd door de auto’s van Google Streetview. In de afgelopen 10 jaar is daardoor een digitale beeldbank ontstaan, waarin de veranderingen in onder meer Sion goed te zien zijn.

Het buurtschap Sion, met kassen en schuren (l), heeft plaatsgemaakt voor de wijk RijswijkBuiten | Foto: Google Streetview

'Ik moet zeggen dat ik de nieuwe wijk wel mooi vind geworden', gaat Arkesteijn verder. 'En gelukkig duurt de bouw een tijdje. Dan kun je een beetje meegroeien, waardoor ik mij hier nog steeds thuis voel. Nee, ik blijf hier nog wel een tijdje', lacht hij.