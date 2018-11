Eerste namen Parkpop Saturday Night bekend

Night at the Park/Parkpop (foto: Omroep West)

DEN HAAG - Tears for Fears, Nile Rogers & Chic en Skunk Anansie komen naar Den Haag. Het zijn de eerste drie namen die bekend worden gemaakt voor Parkpop Saturday Night. Het festival dat sinds enkele jaren wordt gehouden op de avond voor het gratis toegankelijke Parkpop in het Haagse Zuiderpark.

Tears for Fears werd wereldberoemd met hits als Shout en Everybody wants to rule the world. De zwaar geproduceerde synthesizerpop is onlosmakelijk verbonden met de sound van de jaren 80.

Iets ouder zijn Nile Rodgers & Chic. Ze hebben aangekondigd een show te geven waar de hits van Chic en de hits uit het oeuvre van Nile Rodgers aan bod komen.



De 'jonkies'

Skunk Anansie is de jongste van het stel. De Britse rockband werd in 1994 opgericht. Bekende hits zijn Brazen, Hedonism en Weak. Zangeres Skin is legendarisch voor haar podiumpresence.

Parkpop Night at the Park wordt gehouden op 29 juni 2019 in het Zuiderpark in Den Haag.

