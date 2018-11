Deel dit artikel:













Verdachten gewelddadige woningroof in Rijswijk weer op vrije voeten Overval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Twee verdachten van een woningoverval in Rijswijk, waarbij een man werd gemarteld, komen vrij uit voorarrest. De rechtbank in Den Haag vindt dat het onderzoek van het OM en de politie onvoldoende heeft opgeleverd om ze langer vast te houden. Mede omdat de mobiele telefoon van één van de verdachten is kwijtgeraakt tijdens het onderzoek.

De bewoner van de woning aan de Caan van Necklaan in Rijswijk werd tijdens de overval in februari 2017 stevig aangepakt. De overvallers bonden hem aan zijn bed vast, sloegen hem en gaven hem stroomstoten. Ze duwden de bewoner ook een prop in de mond en overgoten hem met water. Deze behandeling, ook wel 'waterboarding' genoemd, moest het slachtoffer het gevoel geven dat hij verdronk. De politie hield de twee verdachten, een 44-jarige man uit Amsterdam en een 32-jarige man uit Spijkenisse, pas een jaar na de overval aan. Sindsdien zitten ze vast. De verdachten ontkennen betrokkenheid bij de overval, maar eerdere verzoeken tot vrijlating werden afgewezen.

Verdwenen telefoon Vrijdag besloten de rechters dat het voorarrest van beide mannen niet langer kan duren. Het onderzoek van politie en justitie heeft de afgelopen maanden geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd van hun betrokkenheid bij de overval. De mobiele telefoon van de 44-jarige man was door de politie naar Duitsland gezonden om uitgelezen te worden, maar is daar zoekgeraakt..Er worden de komende tijd nog wel getuigen verhoord. De inhoudelijke behandeling vindt waarschijnlijk eind januari plaats.