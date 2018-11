Leidse wetenschappers ontdekken nieuwe vorm van immuuntherapie tegen kanker

DEN HAAG - Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een manier gevonden om afweercellen tegen kanker, harder te laten werken. De cellen blijken een soort rem te hebben, en onderzoekers zijn erin geslaagd die rem uit te zetten. Hierdoor werkt een vaccin beter.

De onderzoekers hebben vier soorten kanker behandeld bij muizen met een antikankervaccin, dat ervoor zorgt dat afweercellen de tumor aanvallen. Toen ze daarnaast ook die rem - genaamd NKG2A - op de afweercellen blokkeerden, werd de werking van het vaccin versterkt. Meer muizen genazen en het duurde langer voordat de tumor terugkwam.

NKG2A nog niet bekend





Er zijn al meerdere typen therapie op de markt die op een soortgelijke manier werken, maar van NKG2A was nog niet bekend dat blokkade kan werken als immuuntherapie. Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. 'We zijn dit molecuul op het spoor gekomen, nadat we zagen dat het een ongunstige invloed heeft op bepaalde afweercellen die de tumor bestrijden', aldus hoogleraar Medische Oncologie Sjoerd van der Burg. De onderzoekers vermoeden dat de tumor NKG2A gebruikt om alsnog te ontsnappen aan aanvallen van het afweersysteem.

De eerste klinische studies bij kankerpatiënten zijn inmiddels in volle gang. Hierin wordt getest of het blokkeren van NKG2A op afweercellen in de tumor inderdaad de tumor laat slinken. De LUMC-onderzoekers zijn hier niet inhoudelijk bij betrokken, maar zijn wel hoopvol. Er is nog een lange weg te gaan voordat deze nieuwe vorm van immuuntherapie wordt voorgeschreven door een arts, maar ik denk dat dit een klapper gaat worden', aldus oncoloog Thorbald van Hall.