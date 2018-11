Nieuwe opzet oud en nieuw-vrijwilligers in Den Haag: oplossing of probleem?

DEN HAAG - Een maand voor de jaarwisseling is er nog veel verwarring over de manier waarop vrijwilligers in Den Haag ingezet worden. Burgemeester Krikke heeft een nieuwe manier van werven van vrijwilligers afgekondigd maar organisaties weten nu niet waar ze aan toe zijn en nieuwe vrijwilligers worden van het kastje naar de muur gestuurd. Watskeburt?!

Wanneer is de kiem van de verwarring gelegd?

Eind september. Burgemeester Pauline Krikke introduceert een nieuwe manier van het werven van vrijwilligers die, onder toezicht van de politie, tijdens de jaarwisseling de straat veilig houden.

Wat is die nieuwe methode?

Tot dan toe loopt de werving via wijk- en jongerenorganisaties, buurtkamers en moskeeën. Deze organisaties 'leveren' mensen die de straat op gaan. Maar in een brief aan de gemeenteraad schrijft Krikke 25 september dat ze voortaan individuele vrijwilligers wil werven.

'Die laatste manier van werving blijkt meer op te leveren dan de meer 'traditionele' werving via organisaties', schrijft ze. 'Het uitgangspunt is daarom dat in de hele stad bewoners op individuele basis deelnemen.' Volgens Krikke zijn individuele bewoners beter gemotiveerd.

Goede oplossing toch, wat is dan het probleem?

Onder meer het ontbreken van een aanmeldpunt voor vrijwilligers die in de oudjaarsnacht willen meehelpen, maar niet zijn aangesloten bij een organisatie. Als het stadhuis zich meer op deze groep wil richten, dan zouden deze mensen zich ergens moeten kunnen melden, toch?

De vraag stellen is hem beantwoorden…

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich volgens de gemeente melden bij hun stadsdeelkantoor. Maar op de site van de stadsdelen is niets te vinden. Als je telefonisch contact wilt met de stadsdelen dan moet je het nummer 14070 gebruiken, valt te lezen.

Maar een poging van Omroep West om daar meer informatie te krijgen, strandt donderdag. De telefoniste verwijst door naar de Haagse vrijwilligersvacaturebank PEP. En ook dat spoor loopt dood. Een dag later heeft de gemeente Den Haag op de site alsnog een vrijwilligersoproep geplaatst.

Zo vergaat het nieuwe vrijwilligers dus. Hoe zit het met bestaande vrijwilligers die aangesloten zijn bij organisaties en dit jaar weer willen meelopen?

Goede vraag maar een duidelijk antwoord is er momenteel niet. De organisaties die de afgelopen jaren meeliepen, weten niet wat er van ze verwacht wordt. Wat bedoelt de burgemeester met het 'uitgangspunt' dat bewoners op individuele basis deelnemen? Kunnen ze wel weer meelopen en onder welke vlag dan?

De organisaties zijn in elk geval nog wel binnenboord want de gemeente heeft de samenwerking niet opgezegd, zo laten verschillende organisaties weten.

Toch wel de samenwerking met de omstreden As-Soennah moskee?

Ehhh…

Hoezo ehhh?

Nou, die samenwerking ligt ingewikkeld. Voormalig burgemeester Van Aartsen verdedigt de samenwerking jarenlang omdat de vrijwilligers van de As-Soennah moskee in oudjaarsnacht niet meer dan hun burgerplicht doen, vindt hij. Partijen als de PVV, VVD en het CDA willen juist al lang af van de samenwerking tijdens de jaarwisseling. De PVV spreekt van 'salafistische ordetroepen' die de straat op gaan.

Krikke en een meerderheid van de gemeenteraad volgen de lijn van Van Aartsen lange tijd. Tot deze zomer het Tv-programma Nieuwsuur onthult dat de moskee volgens de inlichtingendienst AIVD steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling krijgt die in verband wordt gebracht met terrorisme. De As-Soennah moskee ontkent dit. Maar de subsidierelatie tussen de gemeente Den Haag en de moskee wordt abrupt gestopt.

Ok, maar nogmaals: hoezo ehhh?

Krikke heeft het stopzetten van de samenwerking met de As-Soennah tijdens de jaarwisseling nooit met zoveel woorden bevestigd. Ze heeft het ook nooit ontkend, trouwens. Ze stelt zich op het standpunt dat de gemeente ALLE organisaties links laat liggen bij het werven van vrijwilligers, niet alleen de As-Soennah.

De nieuwe methode van vrijwilligerswerving heeft dus een prettige bijvangst voor de gemeente: geen zaken meer met As-Soennah.

Volgens de moskee zelf is het geen bijvangst maar een opzetje. De nieuwe methode is volgens het moskeebestuur enkel en alleen bedoeld om van de As-Soennah af te komen. Ook in de politieke wandelgangen klinken deze geluiden. Krikke zou zonder zelf stelling te nemen, afkomen van een lastige discussie die elk jaar rond de jaarwisseling oplaait.

Toch is de As-Soennah niet de enige organisatie waar de gemeente liever niet meer mee in zee gaat. Een aantal vrijwilligers van jongerenorganisaties zou zich bijvoorbeeld niet hebben gedragen zoals gewenst. De gemeente lijkt de teugels te willen aanhalen rond de vrijwilligersinzet.

Hoe dan ook, de nieuwe wervingsmethode loopt nog niet gesmeerd. Hoe komt de gemeente dan aan vrijwilligers?

De gemeente zegt daar desgevraagd het volgende over: 'Bestaande vrijwilligers worden komende weken actief benaderd door middel van persoonlijk contact. Potentiele nieuwe vrijwilligers worden benaderd door de stadsdeelorganisaties en politie'. En o ja, er komt volgende week een website met informatie en de telefonisten van 14070 worden binnenkort uitgebreid geïnstrueerd, zo verzekert de woordvoerder.

'Komende weken', 'binnenkort'… Oud en nieuw is toch al over vier weken?!

De tijd dringt inderdaad. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente in die korte tijd honderden nieuwe, individuele vrijwilligers zal vinden. Het is daarom logisch dat de gemeente vist uit de bestaande vrijwilligersvijver.

Maar het lijkt erop dat deze mensen dit jaar niet meer met een hesje van de moskee of wijkorganisatie 's nachts de straat op gaan. 'De stadsdeelorganisaties bespreken de wensen in de zichtbaarheid met de al bestaande vrijwilligers en ook met eventuele nieuwe vrijwilligers', laat de gemeentewoordvoerder weten.

Bovendien wijst het stadhuis naar Buurt Preventie Teams. Dat zijn teams van vrijwilligers die het hele jaar door waken over de veiligheid in verschillende wijken in Den Haag. Maar ook dit zijn geen individuele vrijwilligers. Het zijn vrijwilligers die zijn aangesloten bij een organisatie: het Buurt Preventie Team.