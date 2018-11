Provincie Zuid-Holland betaalt mee aan Delftse leerstoel geothermie

DEN HAAG - De leerstoel geothermie (aardwarmte) van de universiteit Delft wordt de komende twee jaar deels gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Dit doet de provincie onder meer om de ontwikkeling van duurzame lokale warmtebronnen te stimuleren. Er wordt de komende twee jaar 50.000 euro in de leerstoel gestoken.

Acht van de vijftien geothermische projecten in Nederland bevinden zich in Zuid-Holland. Initiatieven voor geothermieprojecten komen vooral voor in glastuinbouwbedrijven.

Gedeputeerde Han Weber denkt dat geometrie in de tuinbouw pas een eerste stap is. 'Wij verwachten dat aardwarmte op grote schaal woningen kantoren en andere industrieën kan verwarmen', stelt hij. 'Bijvoorbeeld via de koppeling met de aanleg van een warmtenet. Met onderzoek willen we dit uitvinden.'





Economische haalbaarheid

Onderwerpen die de leerstoel behandelt zijn onder andere de samenstelling van de ondergrond, de risico’s van het aanboren van warmtebronnen, tot aan de economische haalbaarheid van geothermie.

Het team dat het onderzoek vorm gaat vormgeven heeft een directe link met de geplande geothermiebron die wordt aangelegd op de campus van de Technische Universiteit en het nog in ontwikkeling zijnde innovatiecentrum geothermie in Rijswijk.

