Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Ik krijg het mijn strot niet uit, maar ADO verliest van Ajax' Foto: Orange Pictures/bewerking: Omroep West

DEN HAAG - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Deze keer Randy Wolter. Hij heeft het beste voor met Sjaak Polak. 'Sjaak zie ik wel in het profvoetbal werken. Volgend jaar als assistent-trainer bij NEC lijkt me heel mooi!'

Hey Randy,

Onze reporter Joop Buyt zit deze week bij Andy van der Meijde in de auto. Heb jij wel eens bij Andy in de auto gezeten?

'Ik ben zelf goed bevriend met Andy. Dus ik heb wel eens in zijn programma gezeten. Altijd lachen met hem.' Is dat niet iets voor jou? Na je voetbalcarrière een programma samen met hem maken: Randy en Andy?

'Haha, zeg nooit nooit. Dan moet hij wel rijden. Die gozer heeft zo veel ervaring met autorijden. Dat kan ik met een gerust hart aan hem overlaten.'