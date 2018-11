Westlandse ex-douanier moet miljoenen betalen aan de Staat

Ex-douanier Gerrit G. bij de rechtbank in Rotterdam. Foto: NOS

WESTLAND - Ex-douanier Gerrit G. uit 's-Gravenzande moet de Staat 3,5 miljoen euro betalen. Volgens de rechter heeft hij dat geld verdiend met drugshandel. G. was betrokken bij meerdere drugstransporten in de Rotterdamse haven. Eerder werd hij al tot 14 jaar cel veroordeeld.

Gerrit G. zou het geld in de periode van januari 2013 tot en met juni 2015 hebben witgewassen. De Westlander werkte 35 jaar bij de douane. Hij was daar van 2009 tot 2015 betrokken bij het doorlaten van containers. Volgens het OM heeft hij zo duizenden kilo's cocaïne binnengesmokkeld door te voorkomen dat binnenkomende containers geïnspecteerd zouden worden.

Uiteindelijk liep hij in 2015 tegen de lamp, bij de controle van een Braziliaans containerschip. De waarde van de drugs was 14 miljoen euro. In zijn huis werd onder meer een boodschappentas gevonden met daarin 1,17 miljoen euro. Drie medeverdachten kregen straffen van tien, vier en drie jaar cel opgelegd.

